Спектакль Главная новогодняя сказка. М-студия Travinaballet

Щелкунчик от Travonaballet: новогоднее волшебство на сцене

Вечером зрители смогут насладиться уникальной версией классической рождественской сказки «Щелкунчик» в исполнении балетной студии Москонцерта «Травина-балет» под художественным руководством Елены Травиной. На сцену выйдут как взрослые, так и самые маленькие воспитанники студии, чтобы подарить зрителям незабываемый спектакль.

Маленькие зрители увидят своих сверстников в танце под музыку Чайковского, что поможет им понять, как чудеса сказки, музыки и танца могут быть частью реальной жизни, а не только страниц книг или экранов кино.

Подготовьтесь к празднику!

Не забудьте подготовить рождественские подарки для ваших детей! Нежным девочкам прекрасно подойдут «балетные пачки» и «пуанты», а для активных мальчиков можно подобрать запись знаменитого фильма-балета «Щелкунчик» Джорджа Баланчина, в котором маленький Маколей Калкин сыграл озорного Фрица Штальбаума еще до того, как стал звездой благодаря фильму «Один дома».

Спектакль обещает стать ярким событием для всей семьи и подарить всем зрителям настоящее рождественское настроение!