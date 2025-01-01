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Главная ночь джаза
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Главная ночь джаза

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Грандиозная ночь джаза в Джем Клубе

Каждую последнюю пятницу месяца Джем Клуб превращается в центр вселенной для ценителей живой музыки. В этот вечер на сцене соберутся виртуозы российской джазовой сцены, чтобы представить уникальный супер джаз бэнд.

Что вас ждет?

Специальный сет-лист, авторские аранжировки и незабываемая атмосфера сделают эту ночь поистине уникальной. Вы сможете насладиться живым исполнением и зарядиться энергией на весь месяц вперед!

Участие и призы

Каждый гость вечера станет не просто зрителем, но и участником розыгрышей с возможностью выиграть эксклюзивные бонусы. Джаз любит сюрпризы, и мы их приготовили с избытком!

Следите за новостями

Не забывайте проверять наши анонсы конкурсов, интервью с музыкантами и фото- и видеоматериалы в социальных сетях. Мы активно обновляем информацию в наших ВК и ТГ «Джем Клуб Мьюзик».

Москва ждет эту ночь, а мы ждем вас! Не упустите шанс стать частью музыкальной легенды!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
23:00 от 1000 ₽
26 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
23:00 от 1000 ₽
31 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
23:00 от 1000 ₽
28 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
23:00 от 1000 ₽
26 декабря
Jam Club Москва, Сретенка, 11
23:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье
0+
Классическая музыка Фестиваль
Владимир Спиваков приглашает: Реми Женье
22 октября в 19:00 Дом музыки
от 500 ₽
Советский джаз
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Джаз
Советский джаз
26 августа в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Темный рыцарь, Титаник
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Джаз Неоклассика
Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Темный рыцарь, Титаник
16 августа в 15:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
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