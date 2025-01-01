Главная ночь джаза

Грандиозная ночь джаза в Джем Клубе

Каждую последнюю пятницу месяца Джем Клуб превращается в центр вселенной для ценителей живой музыки. В этот вечер на сцене соберутся виртуозы российской джазовой сцены, чтобы представить уникальный супер джаз бэнд.

Что вас ждет?

Специальный сет-лист, авторские аранжировки и незабываемая атмосфера сделают эту ночь поистине уникальной. Вы сможете насладиться живым исполнением и зарядиться энергией на весь месяц вперед!

Участие и призы

Каждый гость вечера станет не просто зрителем, но и участником розыгрышей с возможностью выиграть эксклюзивные бонусы. Джаз любит сюрпризы, и мы их приготовили с избытком!

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Москва ждет эту ночь, а мы ждем вас! Не упустите шанс стать частью музыкальной легенды!