Органный концерт «Глас хорала» в Соборе Святой Екатерины

Органный концерт «Глас хорала» посвящён одной из важнейших традиций европейской музыки. Простая мелодия церковного песнопения стала источником множеств музыкальных образов для органистов XVII и XVIII веков. Она могла звучать спокойно и сосредоточенно, украшаться тонкими мелодическими узорами либо разворачиваться в череду вариаций, которые наполняли всё пространство храма.

Программа концерта

Концерт откроется прелюдией Франца Тундера in g, которая вводит слушателя в мир свободного и выразительного барочного музицирования. Хоральная фантазия Christ lag in Todesbanden развивает отдельные строки старинного песнопения, предоставляя мелодии возможность переходить из голоса в голос и менять характер звучания, постепенно раскрывая богатство многоголосия.

Три произведения Дитриха Букстехуде продемонстрируют различные подходы к работе с хоралом. В прелюдиях Nun bitten wir den heiligen Geist и Ein feste Burg ist unser Gott певучая мелодия выделяется среди переплетающихся голосов органа. Партита Auf meinen lieben Gott, состоящая из пяти частей, объединяет хоральную тему с ритмами старинных танцев, таких как сарабанда, куранта и жига.

Шедевры Иоганна Себастьяна Баха

Центральное место в программе займут три хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха из знаменитого собрания 18 Choräle von verschiedener Art. Каждая из них обладает своим настроением и особой тембровой атмосферой. Так, Schmücke dich, o liebe Seele привлекает мягкостью и изяществом мелодического рисунка, Von Gott will ich nicht lassen звучит уверенно, а Nun komm, der Heiden Heiland ведёт неспешный, концентрированный рассказ, возникая из тишины.

Завершит концерт хоральная фантазия Николауса Брунса Nun komm, der Heiden Heiland, в которой слушатели смогут услышать, как одна и та же мелодия раскрывается у двух композиторов: после строгой баховской прелюдии она предстанет в свободной и масштабной форме северогерманского барокко.

Идеальные условия для звучания

Богатая тембровая палитра органа и просторная акустика церкви Святой Екатерины создают идеальные условия для такой программы. Тихие солирующие голоса, тонкие регистровые сочетания и мощное полнозвучие хоральных фантазий смогут раскрыть свои качества ясно и выразительно.

Исполнитель

Галина Ельшаева (орган)

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