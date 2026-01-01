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Глас хорала
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Глас хорала

6+
Возраст 6+

О концерте

Органный концерт «Глас хорала» в Соборе Святой Екатерины

Органный концерт «Глас хорала» посвящён одной из важнейших традиций европейской музыки. Простая мелодия церковного песнопения стала источником множеств музыкальных образов для органистов XVII и XVIII веков. Она могла звучать спокойно и сосредоточенно, украшаться тонкими мелодическими узорами либо разворачиваться в череду вариаций, которые наполняли всё пространство храма.

Программа концерта

Концерт откроется прелюдией Франца Тундера in g, которая вводит слушателя в мир свободного и выразительного барочного музицирования. Хоральная фантазия Christ lag in Todesbanden развивает отдельные строки старинного песнопения, предоставляя мелодии возможность переходить из голоса в голос и менять характер звучания, постепенно раскрывая богатство многоголосия.

Три произведения Дитриха Букстехуде продемонстрируют различные подходы к работе с хоралом. В прелюдиях Nun bitten wir den heiligen Geist и Ein feste Burg ist unser Gott певучая мелодия выделяется среди переплетающихся голосов органа. Партита Auf meinen lieben Gott, состоящая из пяти частей, объединяет хоральную тему с ритмами старинных танцев, таких как сарабанда, куранта и жига.

Шедевры Иоганна Себастьяна Баха

Центральное место в программе займут три хоральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха из знаменитого собрания 18 Choräle von verschiedener Art. Каждая из них обладает своим настроением и особой тембровой атмосферой. Так, Schmücke dich, o liebe Seele привлекает мягкостью и изяществом мелодического рисунка, Von Gott will ich nicht lassen звучит уверенно, а Nun komm, der Heiden Heiland ведёт неспешный, концентрированный рассказ, возникая из тишины.

Завершит концерт хоральная фантазия Николауса Брунса Nun komm, der Heiden Heiland, в которой слушатели смогут услышать, как одна и та же мелодия раскрывается у двух композиторов: после строгой баховской прелюдии она предстанет в свободной и масштабной форме северогерманского барокко.

Идеальные условия для звучания

Богатая тембровая палитра органа и просторная акустика церкви Святой Екатерины создают идеальные условия для такой программы. Тихие солирующие голоса, тонкие регистровые сочетания и мощное полнозвучие хоральных фантазий смогут раскрыть свои качества ясно и выразительно.

Исполнитель

Галина Ельшаева (орган)

Список произведений

  • Франц Тундер (1614–1667)
    • Прелюдия in g
    • Хоральная фантазия Christ lag in Todesbanden
  • Дитрих Букстехуде (ок. 1637–1707)
    • Хоральная прелюдия Nun bitten wir den heiligen Geist, BuxWV 209
    • Хоральная партита Auf meinen lieben Gott, BuxWV 179
      • Allemande
      • Double
      • Sarabande
      • Courante
      • Gigue
    • Хоральная прелюдия Ein feste Burg ist unser Gott, BuxWV 184
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    • Три хоральные прелюдии из сборника 18 Choräle von verschiedener Art
      • Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
      • Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658
      • Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659
  • Николаус Брунс (1665–1697)
    • Хоральная фантазия Nun komm, der Heiden Heiland

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
19:30
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
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