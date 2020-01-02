Меню
Гладиатор
Киноафиша Гладиатор

Спектакль Гладиатор

16+
Режиссер Рамзиля Минибаева
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Рок-мюзикл "Гладиатор" в Санкт-Петербуге: погружение в мир Древнего Рима

Добро пожаловать в Древний Рим! В мире, где ослепительный вихрь славы сталкивает тиранию с жаждой свободы, начинается рок-мюзикл "Гладиатор". Это не просто пересказ легенды, а взрывная интерпретация, пропитанная бунтарским духом и стремлением к справедливости.

Сюжет

Перед вами развернется трагическая история героя, прославленного генерала, любимца императора. Его ждет предательство, и, лишенный всего, он сохраняет главной -- неугасимую силу духа и веру в справедливость. Восстав из пепла, он становится символом сопротивления для порабощенного народа.

Театральные элементы

Величественные декорации и роскошные костюмы, словно сошедшие со страниц истории, создают атмосферу гладиаторских боев и древних ритуалов. Хореография, полная грации и мощи, без остатка погружает зрителя в мир того времени.

Музыка и звук

Мюзикл "Гладиатор" объединяет античное величие и современную рок-энергию. Зрителей ждут сокрушительные гитарные риффы, мощные барабанные партии и вокал, пропитанный страстью. Это захватывающее представление раскрывает цену власти на фоне жестокости Древнего Рима.

Основные темы

История о несокрушимой силе человеческого духа напоминает, что даже в самые мрачные времена надежда всегда жива. Мужество и справедливость одерживают верх над коварством и низостью.

Команда создателей

Режиссёр: Рамзиля Минибаева

Продюсер: Альберт Могинов

Композиторы: Скрипалёв Константин, Скрипалёва Анна, Елфимов Пётр, Лановой Вадим

Либретто: Скрипалёва Анна

Действующие лица и исполнители

  • Максимус: Графов Роман
  • Коммод: Барышников Константин
  • Нуба: Хиро Сергей
  • Луция: Позднякова Анна
  • Марк Аврелий/Ланиста Альба: Сидоренко Михаил
  • Кастул: Рычков Александр
  • Фавн: Дмитрий Микиртумов
  • Галл: Марат Кандаулов
  • Фракиец: Арман Сексембаев
  • Оракул: Марат Кандаулов

Римские воины и гладиаторы

  • Максим Епанчинцев
  • Марат Кандаулов
  • Павел Лазарев
  • Арман Сексембаев

Весталки и девушки Цезаря

  • Екатерина Абрамова
  • Алиса Батаева
  • Виктория Ортман
  • София Рождественская

Балет

  • Владислав Гормаш
  • Максим Епанчинцев
  • Марат Кандаулов
  • Павел Лазарев
  • Дмитрий Микиртумов
  • Эмиль Рывкин
  • Арман Сексембаев

Купить билет на спектакль Гладиатор

В других городах
Ноябрь
17 ноября понедельник
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 700 ₽

