Спектакль Гладиатор

Рок-мюзикл "Гладиатор" в Санкт-Петербуге: погружение в мир Древнего Рима

Добро пожаловать в Древний Рим! В мире, где ослепительный вихрь славы сталкивает тиранию с жаждой свободы, начинается рок-мюзикл "Гладиатор". Это не просто пересказ легенды, а взрывная интерпретация, пропитанная бунтарским духом и стремлением к справедливости.

Сюжет

Перед вами развернется трагическая история героя, прославленного генерала, любимца императора. Его ждет предательство, и, лишенный всего, он сохраняет главной -- неугасимую силу духа и веру в справедливость. Восстав из пепла, он становится символом сопротивления для порабощенного народа.

Театральные элементы

Величественные декорации и роскошные костюмы, словно сошедшие со страниц истории, создают атмосферу гладиаторских боев и древних ритуалов. Хореография, полная грации и мощи, без остатка погружает зрителя в мир того времени.

Музыка и звук

Мюзикл "Гладиатор" объединяет античное величие и современную рок-энергию. Зрителей ждут сокрушительные гитарные риффы, мощные барабанные партии и вокал, пропитанный страстью. Это захватывающее представление раскрывает цену власти на фоне жестокости Древнего Рима.

Основные темы

История о несокрушимой силе человеческого духа напоминает, что даже в самые мрачные времена надежда всегда жива. Мужество и справедливость одерживают верх над коварством и низостью.

Команда создателей

Режиссёр: Рамзиля Минибаева

Продюсер: Альберт Могинов

Композиторы: Скрипалёв Константин, Скрипалёва Анна, Елфимов Пётр, Лановой Вадим

Либретто: Скрипалёва Анна

Действующие лица и исполнители

Максимус: Графов Роман

Графов Роман Коммод: Барышников Константин

Барышников Константин Нуба: Хиро Сергей

Хиро Сергей Луция: Позднякова Анна

Позднякова Анна Марк Аврелий/Ланиста Альба: Сидоренко Михаил

Сидоренко Михаил Кастул: Рычков Александр

Рычков Александр Фавн: Дмитрий Микиртумов

Дмитрий Микиртумов Галл: Марат Кандаулов

Марат Кандаулов Фракиец: Арман Сексембаев

Арман Сексембаев Оракул: Марат Кандаулов

Римские воины и гладиаторы

Максим Епанчинцев

Марат Кандаулов

Павел Лазарев

Арман Сексембаев

Весталки и девушки Цезаря

Екатерина Абрамова

Алиса Батаева

Виктория Ортман

София Рождественская

Балет