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Билеты
Гия Дзагнидзе
Билеты от 1200₽
Киноафиша Гия Дзагнидзе

Гия Дзагнидзе

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт Гии Дзагнидзе в честь дня рождения

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт выдающегося артиста Гии Дзагнидзе, который состоится в честь его дня рождения. Этот вечер обещает стать незабываемым благодаря уникальному сочетанию таланта исполнителя и великолепной атмосферы.

Программа вечера

В программе концерта — как известные хиты Гии, так и новые композиции, которые еще не были представлены широкой аудитории. Зрители смогут насладиться живым исполнением и погрузиться в мир музыки, созданной в сотрудничестве с талантливыми композиторами.

Интересные факты о Гии Дзагнидзе

  • Гия Дзагнидзе — лауреат нескольких музыкальных премий, его творчество высоко ценится как зрителями, так и критиками.
  • Артист активно участвует в благотворительных проектах, поддерживая молодых музыкантов и художников.
  • Стиль музыки Гии сочетает в себе элементы джаза, поп-музыки и классики, что делает его выступления уникальными.

Билеты и информация

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем позаботиться о покупке заранее, так как мероприятие ожидается с большим интересом.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и поздравить Гию Дзагнидзе с днем рождения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1200 ₽

Фотографии

Гия Дзагнидзе

В ближайшие дни

Rossomahaar, Сварга, Хрен
18+
Рок
Rossomahaar, Сварга, Хрен
25 июля в 19:00 Северный речной вокзал
от 3500 ₽
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Юмор Живая музыка
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29 августа в 20:00 Измайлово
от 2200 ₽
Стендап на крыше Депо
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Юмор
Стендап на крыше Депо
9 августа в 17:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
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