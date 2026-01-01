Гия Дзагнидзе: Трибьют Эрику Клэптону
Гия Дзагнидзе: Трибьют Эрику Клэптону

Гия Дзагнидзе: Трибьют Эрику Клэптону

Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
О концерте

Концерт Гии Дзагнидзе в Kozlov Club Unplugged

В Kozlov Club Unplugged состоится концерт Гии Дзагнидзе, посвящённый творчеству легендарного Эрика Клэптона. Артист, известный как «король московского блюза», выступит в акустическом формате вместе с бас-гитаристом Андреем Кисловым. Концерт пройдет в одном отделении, без перерыва.

Творческий путь Гии Дзагнидзе

Гия Дзагнидзе — талантливый гитарист, композитор и аранжировщик, получивший признание благодаря своей яркой манере игры и мощному блюзовому вокалу. Начав играть на акустической гитаре в тринадцать лет, он позднее открыл для себя электрический инструмент и погрузился в мир блюза.

С помощью «электрики» Гия смог раскрыть новые грани блюзовой музыки. Благодаря разнообразным устройствам обработки звука, он наполнил свою музыку яркими и новыми красками, что не оставляет равнодушными любителей качественного звучания.

Что ожидает зрителей

В этом музыкальном вечере Гия Дзагнидзе исполнит знаменитые композиции Эрика Клэптона, что предоставит зрителям возможность не только насладиться любимыми мелодиями, но и познакомиться с необычной интерпретацией, которой придаст Гия с помощью своего уникального стиля.

Приходите и убедитесь сами в магии блюза, которая будет царить на сцене Kozlov Club Unplugged в этот вечер!

Июнь
10 июня среда
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

