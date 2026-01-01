Гия Дзагнидзе: Eric Clapton Tribute

Трибьют-концерт музыки Эрика Клэптона

Гия Дзагнидзе, известный московский блюзмен и лидер группы Modern Blues Band, представляет уникальную музыкально-познавательную программу, посвященную творчеству легендарного Эрика Клэптона. В этот вечер ему на сцене будет помогать талантливый бас-гитарист Андрей Кислов.

Кто такой Гия Дзагнидзе?

Гия Дзагнидзе — это не только гитарист и композитор, но и человек, которого называют «королем московского блюза». Он начал играть на акустической гитаре в тринадцать лет, а позже увлекся электрическим инструментом, что дало ему возможность по-новому понять и интерпретировать блюз. Его манера игры отличается искренностью и запоминающимся вокалом, что и сделало его любимцем публики.

Группа Modern Blues Band

Гия также известен благодаря группе Modern Blues Band, одной из самых популярных блюзовых команд России. Основанная в 1995 году, группа участвует в фестивалях и имеет множество призов в России и за рубежом. Они выступали вместе с мэтрами блюза и джаза, такими как биг-бэнд Уинтона Марсалиса и ирландская группа The Taste. В 2001 году коллектив представлял Россию на Международном фестивале Blues Summit, собравшем лучших блюзменов мира.

Награды и достижения

Диск The Reverse Side of the Blues, выпущенный в 2003 году, получил награду как «лучший блюзовый диск года». В 2008 году группа выпустила DVD с юбилейным концертом, где выступали специальные гости, включая Андрея Макаревича и Левана Ломидзе. Успехи Гии и его группы нашли отражение даже в кино: они создали саундтрек к фильму Блюз опадающих листьев (2006).

Не пропустите

Концерт пройдет в одном отделении, без перерыва, что позволит насладиться живым исполнением классических песен Эрика Клэптона в дружелюбной акустической атмосфере клуба. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников живой музыки и блюза!