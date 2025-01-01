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Givara
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Givara

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Зажги с GIVARA под поп и рок хиты!

Приготовьтесь к незабываемому вечеру с группой GIVARA! Эти талантливые музыканты представят авторскую обработку известных поп и рок хитов, превращая их в уникальные музыкальные произведения с мужским вокалом.

Неповторимая атмосфера

На концерте GIVARA вас ждет не только качественная музыка, но и потрясающая атмосфера. Музыканты создадут настрой, который заставит вас двигаться в ритме любимых мелодий. Это идеальное событие для тех, кто хочет провести вечер в компании единомышленников и получить заряд положительных эмоций.

Что ожидать на концерте?

Группа GIVARA известна своим ярким стилем и энергией, которые они привносят в каждое свое выступление. Вы услышите как современные хиты, так и классические рок-композиции, переработанные с уникальным звучанием. Не упустите возможность насладиться выступлением, которое будет незабываемым!

Приходите и зажгите вместе с GIVARA под зажигательные хиты, которые вы полюбите заново!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 8 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап. Закрытый микрофон
27 августа в 20:00 Harat's
Билеты
18+
Юмор
Стендап вечер
22 августа в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
16+
Поп Рок
Tacksad
3 августа в 21:00 Типография
от 800 ₽
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