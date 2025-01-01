Спектакль Гитары

Музыкально-поэтический вечер в Театре на Юго-западе

Гитарный перебор, неспешные движения в приглушенном свете, неразличимость голосов в общем шуме вечеринки. Но вот зажигается софит, и один из гитаристов берёт на себя внимание. Шум затихает, аккорд, ещё аккорд — и рождается мелодия, в которой слышен ветер дальних странствий. Гитара увлекает за собой...

Стихи великих авторов

Участники спектакля приглашают вас отвлечься от повседневности и насладиться знакомыми с детства, а может быть, и впервые услышанными музыкальными произведениями и стихами таких великих авторов, как:

Федерико Гарсиа Лорка

Борис Окуджава

Иосиф Бродский

Борис Рыжий

Борис Пастернак

Николай Гумилёв

Денис Самойлов

Валерий Брюсов

Роберт Рождественский

Темы постановки

Спектакль обращается к темам жизни и творчества, приглашая зрителей рискнуть «небом», чтобы годы не сгорели дотла «под пустые, как дым, разговоры». Не упустите возможность погрузиться в атмосферу поэзии и музыки, где главной героиней выступает сама Гитара.

Не забудьте забронировать билеты заранее — это уникальное событие не оставит вас равнодушными!