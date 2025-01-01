Меню
Гитары

Спектакль Гитары

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический вечер в Театре на Юго-западе

Гитарный перебор, неспешные движения в приглушенном свете, неразличимость голосов в общем шуме вечеринки. Но вот зажигается софит, и один из гитаристов берёт на себя внимание. Шум затихает, аккорд, ещё аккорд — и рождается мелодия, в которой слышен ветер дальних странствий. Гитара увлекает за собой...

Стихи великих авторов

Участники спектакля приглашают вас отвлечься от повседневности и насладиться знакомыми с детства, а может быть, и впервые услышанными музыкальными произведениями и стихами таких великих авторов, как:

  • Федерико Гарсиа Лорка
  • Борис Окуджава
  • Иосиф Бродский
  • Борис Рыжий
  • Борис Пастернак
  • Николай Гумилёв
  • Денис Самойлов
  • Валерий Брюсов
  • Роберт Рождественский

Темы постановки

Спектакль обращается к темам жизни и творчества, приглашая зрителей рискнуть «небом», чтобы годы не сгорели дотла «под пустые, как дым, разговоры». Не упустите возможность погрузиться в атмосферу поэзии и музыки, где главной героиней выступает сама Гитара.

Не забудьте забронировать билеты заранее — это уникальное событие не оставит вас равнодушными!

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Антон Багиров
Антон Белов
Михаил Белякович
Максим Гигенин
Карина Дымонт

Купить билет на спектакль Гитары

Помощь с билетами
Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
от 1000 ₽

Фотографии

Гитары Гитары Гитары

