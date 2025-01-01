Музыкальная-поэтическая фантазия «Гитары» на сцене Театра на Юго-западе

Гитарный перебор, неспешные движения в приглушенном свете и неразличимость голосов в общем шуме вечеринки. Но вот зажигается софит — один из гитаристов берет на себя внимание, шум затихает. Аккорд, еще аккорд, и рождается мелодия, в которой слышен ветер дальних странствий. Гитара увлекает за собой...

«И надо небом рискнуть», чтобы годы не сгорели дотла «под пустые, как дым, разговоры».

Приглашение в мир музыки и поэзии

Участники спектакля приглашают вас отвлечься от повседневности и насладиться знакомыми с детства или, возможно, впервые услышанными произведениями. Музыка и стихи Ф. Г. Лорки, Б. Окуджавы, И. Бродского, Б. Рыжего, Б. Пастернака, Н. Гумилева, Д. Самойлова, В. Брюсова и Р. Рождественского создают уникальную атмосферу.

Главная героиня — Гитара

Музыкально-поэтический спектакль, в котором главной героиней является Гитара, обещает погрузить зрителей в мир эмоций и вдохновения. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего путешествия!