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Гитарное барокко при свечах
Киноафиша Гитарное барокко при свечах

Гитарное барокко при свечах

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Вечер шедевров гитарной музыки при свечах в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который раскроет все грани и очарование инструментальной музыки XVII-XVIII веков. Программа вечера, наполненная магией света и звука, обещает погрузить зрителей в атмосферу величественной гармонии.

Вечер откроет Прелюдия до мажор из кантаты Иоганна Себастьяна Баха — произведение, которое сочетает в себе легкость и величие. Далее зрителей ждут виртуозные сонаты Доменико Скарлатти, знакомящие с изысканной техникой и яркой мелодичностью этого мастера.

Особое внимание будет уделено прелюдиям Георга Фридриха Генделя, которые полны драматизма и экспрессии. Эти произведения демонстрируют мастерство композитора в создании завораживающих музыкальных картин.

Не обойдется и без Фантазии Сильвиуса Леопольда Вайса, одного из величайших мастеров лютни эпохи барокко. Завершит вечер Сюита си минор Робера де Визе, чье творчество пропитано французским шармом и элегантностью.

Концерт при свечах — это возможность вновь открыть для себя музыкальные сокровища и насладиться изысканными мелодиями и гармониями, создающими уникальную атмосферу.

В программе:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Прелюдия до мажор из кантаты
  • Доменико Скарлатти (1685-1757) - Сонаты K 144, K 239
  • Георг Фридрих Гендель (1685-1759) - Две прелюдии
  • Сильвиус Леопольд Вайс (1684-1750) - Фантазия
  • Робер де Визе (1658-1732) - Сюита си минор

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов:

  • Егор Свеженцев, гитара

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их до посещения концерта. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Гитарное барокко при свечах

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В других городах
Август
21 августа пятница
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Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
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