Гитарное барокко при свечах

Приглашаем вас на уникальный концерт, который раскроет все грани и очарование инструментальной музыки XVII-XVIII веков. Программа вечера, наполненная магией света и звука, обещает погрузить зрителей в атмосферу величественной гармонии.
Вечер откроет Прелюдия до мажор из кантаты Иоганна Себастьяна Баха — произведение, которое сочетает в себе легкость и величие. Далее зрителей ждут виртуозные сонаты Доменико Скарлатти, знакомящие с изысканной техникой и яркой мелодичностью этого мастера.
Особое внимание будет уделено прелюдиям Георга Фридриха Генделя, которые полны драматизма и экспрессии. Эти произведения демонстрируют мастерство композитора в создании завораживающих музыкальных картин.
Не обойдется и без Фантазии Сильвиуса Леопольда Вайса, одного из величайших мастеров лютни эпохи барокко. Завершит вечер Сюита си минор Робера де Визе, чье творчество пропитано французским шармом и элегантностью.
Концерт при свечах — это возможность вновь открыть для себя музыкальные сокровища и насладиться изысканными мелодиями и гармониями, создающими уникальную атмосферу.
Лауреат международных конкурсов:
Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их до посещения концерта. Благодарим за понимание!
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.