Гитарное барокко при свечах

Вечер шедевров гитарной музыки при свечах в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, который раскроет все грани и очарование инструментальной музыки XVII-XVIII веков. Программа вечера, наполненная магией света и звука, обещает погрузить зрителей в атмосферу величественной гармонии.

Вечер откроет Прелюдия до мажор из кантаты Иоганна Себастьяна Баха — произведение, которое сочетает в себе легкость и величие. Далее зрителей ждут виртуозные сонаты Доменико Скарлатти, знакомящие с изысканной техникой и яркой мелодичностью этого мастера.

Особое внимание будет уделено прелюдиям Георга Фридриха Генделя, которые полны драматизма и экспрессии. Эти произведения демонстрируют мастерство композитора в создании завораживающих музыкальных картин.

Не обойдется и без Фантазии Сильвиуса Леопольда Вайса, одного из величайших мастеров лютни эпохи барокко. Завершит вечер Сюита си минор Робера де Визе, чье творчество пропитано французским шармом и элегантностью.

Концерт при свечах — это возможность вновь открыть для себя музыкальные сокровища и насладиться изысканными мелодиями и гармониями, создающими уникальную атмосферу.

В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Прелюдия до мажор из кантаты

Доменико Скарлатти (1685-1757) - Сонаты K 144, K 239

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) - Две прелюдии

Сильвиус Леопольд Вайс (1684-1750) - Фантазия

Робер де Визе (1658-1732) - Сюита си минор

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов:

Егор Свеженцев, гитара

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их до посещения концерта. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.