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Гитарист-виртуоз Носов. Концерт во дворце: вечер с фуршетом. Музей на Невском
Киноафиша Гитарист-виртуоз Носов. Концерт во дворце: вечер с фуршетом. Музей на Невском

Гитарист-виртуоз Носов. Концерт во дворце: вечер с фуршетом. Музей на Невском

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольный концерт «Струны души» с Алексеем Носовым

Приглашаем вас на уникальный вечер в Музее ностальгии, который состоится в историческом дворце на Невском. Гитарист-виртуоз Алексей Носов представит сольный концерт «Струны души», наполненный оригинальными переложениями и аранжировками произведений таких композиторов, как Микаэл Таривердиев, Андрей Петров, Астор Пьяцолла, Стинг и многих других.

Программа вечера

Концертная программа состоит из двух отделений с антрактом (30 минут). Вы услышите:

  • Оригинальные аранжировки для гитары (соло) от известных композиторов 20 века.
  • Чувственную и грациозную музыку, которая создаст уникальную атмосферу вечера.

Об исполнителе

Алексей Носов — талантливый гитарист, аранжировщик и преподаватель, который играет в стиле фингерстайл. Он сочетает в своем исполнении несколько партий: мелодию, бас, аккомпанемент и ударные. На одном концерте музыкант может использовать как классическую, так и акустическую гитары, что придаёт его исполнению разнообразие звуковых красок.

Творческий путь

Носов является основателем первого в России фестиваля гитары фингерстайл и автором музыкальных проектов. В его репертуаре можно найти:

  • Лирическую музыку, включая популярные и малоизвестные композиции.
  • Советскую музыку и музыку из кинофильмов.
  • Классические произведения, духовную музыку и блюз.

Алексей также активно сотрудничает с российскими и зарубежными артистами, такими как Наталья Орейро и Софи Эллис-Бекстор.

Атмосфера вечера

Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и настоящим погружением в атмосферу ностальгии. Гостям будет предложен небольшой экскурсионный тур по Музею ностальгии, где можно будет увидеть тематические экспонаты и участвовать в конкурсе.

Угощения и развлечения

Вечер будет сопровождаться:

  • Фуршетом с красным и белым полусладким вином.
  • Чаем с баранками из исторического самовара 1953 года.
  • Кофе, сладостями и душевным общением.

Все угощения входят в стоимость билета. Для желающих предусмотрено также кафе и бар с разнообразным меню.

Историческое место

Дворец Кваренги, в котором проходит мероприятие, был построен в 1810 году и является значимой архитектурной достопримечательностью. Здесь жили и творили многие известные личности России, такие как Рахманинов и Достоевский.

Важно знать

Завершение мероприятия запланировано на 21:50. Концерт подходит для зрителей старше 12 лет. Билеты включают обзор дворца, экскурсию по музею, Welcome drink, фуршет и многое другое.

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 1770 ₽

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