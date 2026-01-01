Гитара в джазовых тонах

Концерт гитарного искусства с Аркадием Резником

Имя Аркадия Резника широко известно любителям гитарного искусства. Его репертуар включает множество старинных, классических и романтических сочинений, которые отражают многовековую эволюцию гитарной музыки. Но помимо этого, Резник активно развивает свой стиль на стыке жанров, включая элементы джазовой классики и современную популярную музыку, такие как песни, танго и мелодии любимых фильмов.

Предновогодний концерт обещает зрителям светлые эмоции и приятные впечатления. В программе будут представлены произведения классиков американского джаза, среди которых:

Джордж Гершвин

Дюк Эллингтон

Телониус Монк

Зрители также смогут насладиться композициями в жанре босановы от:

Антонио Карлоса Жобима

Луиса Бонфы

Кроме того, прозвучат пьесы наших соотечественников - Александра Виницкого и Юрия Саульского. Ведущей вечера станет Татьяна Сиверская.

Программа концерта: