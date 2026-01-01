Гитара в джазовых тонах
Билеты от 500₽
Киноафиша Гитара в джазовых тонах

Гитара в джазовых тонах

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт гитарного искусства с Аркадием Резником

Имя Аркадия Резника широко известно любителям гитарного искусства. Его репертуар включает множество старинных, классических и романтических сочинений, которые отражают многовековую эволюцию гитарной музыки. Но помимо этого, Резник активно развивает свой стиль на стыке жанров, включая элементы джазовой классики и современную популярную музыку, такие как песни, танго и мелодии любимых фильмов.

Предновогодний концерт обещает зрителям светлые эмоции и приятные впечатления. В программе будут представлены произведения классиков американского джаза, среди которых:

  • Джордж Гершвин
  • Дюк Эллингтон
  • Телониус Монк

Зрители также смогут насладиться композициями в жанре босановы от:

  • Антонио Карлоса Жобима
  • Луиса Бонфы

Кроме того, прозвучат пьесы наших соотечественников - Александра Виницкого и Юрия Саульского. Ведущей вечера станет Татьяна Сиверская.

Программа концерта:

  • Дж. Гершвин - Три прелюдии
  • Г. Вуд - Моя первая и единственная любовь
  • Д. Эллингтон - Х. Тизол - Караван
  • Т. Монк - Около полуночи
  • Л. Бекман - В лесу родилась ёлочка
  • А. Виницкий - Песня для Тома (посвящается А.К. Жобиму)
  • А.К. Жобим - Однажды я любил - Какой равнодушный
  • А. Виницкий - Самба «Жёлтый верблюд»
  • Ю. Саульский - Чёрный кот
  • Ш. Секунда - В моих глазах ты красавица
  • Л. Бонфа - «Утро карнавала» из к/ф «Чёрный Орфей»
  • А.К. Жобим - «Счастье» из к/ф «Чёрный Орфей»

Март
27 марта пятница
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

