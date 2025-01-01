Концерт «Гитара на холсте. Музыка и живопись»

Петербургский гитарист Михаил Радюкевич — виртуоз, который мастерски исполняет как музыку барокко, так и эстрадные шлягеры. Его репертуар включает сочинения мастеров классической испанской школы, городские романсы, произведения латиноамериканских композиторов и народные мелодии. Исключительная музыкальность, выдающаяся техника исполнения и тонкий вкус делают каждую программу Михаила настоящей «гитарной энциклопедией».

Уникальное сочетание музыки и живописи

Не станет исключением и предстоящий концерт «Гитара на холсте. Музыка и живопись». В этот вечер зрителей ожидает музыкальное путешествие по произведениям итальянского барокко, классицизма и романтизма, а также сочинениям современных композиторов, которые будут звучать в сопровождении видеоряда из шедевров мировой живописи.

На экране появятся работы таких мастеров, как Караваджо, Гоген, Пикассо, Ренуар, Боровиковский, Коровин, Мане и других, на которых изображены гитара и инструменты, близкие к ней — лютня и теорба. Когда гитара будет исполнять японскую народную музыку, зрители увидят проекции японских гравюр с национальными музыкальными инструментами Страны восходящего солнца.

Инструменты Михаила Радюкевича

Обратите внимание и на инструменты, с которыми будет выступать Михаил Радюкевич. В Екатерининском собрании прозвучат:

романтическая гитара — копия модели И. Штауфера 1830 года,

гитара легендарного немецкого мастера Г. Хаузера 1913 года,

современная гитара российского мастера Т. Титовича.

Программа концерта

В программе концерта можно будет услышать сочинения таких композиторов, как:

Дж. Фрескобальди,

Г. Санс,

Л. Нарваэс,

Д. Агуадо,

Б. Терци,

М. де Фалья,

Э. Шенда,

М. Высотский,

Ф. Таррега,

С. Орехов и другие.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным концертом, который продлится 1 час 10 минут с антрактом.

Ждем вас на встрече с музыкой и искусством!