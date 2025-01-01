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Гитара на холсте. Музыка и живопись
Киноафиша Гитара на холсте. Музыка и живопись

Гитара на холсте. Музыка и живопись

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Гитара на холсте. Музыка и живопись»

Петербургский гитарист Михаил Радюкевич — виртуоз, который мастерски исполняет как музыку барокко, так и эстрадные шлягеры. Его репертуар включает сочинения мастеров классической испанской школы, городские романсы, произведения латиноамериканских композиторов и народные мелодии. Исключительная музыкальность, выдающаяся техника исполнения и тонкий вкус делают каждую программу Михаила настоящей «гитарной энциклопедией».

Уникальное сочетание музыки и живописи

Не станет исключением и предстоящий концерт «Гитара на холсте. Музыка и живопись». В этот вечер зрителей ожидает музыкальное путешествие по произведениям итальянского барокко, классицизма и романтизма, а также сочинениям современных композиторов, которые будут звучать в сопровождении видеоряда из шедевров мировой живописи.

На экране появятся работы таких мастеров, как Караваджо, Гоген, Пикассо, Ренуар, Боровиковский, Коровин, Мане и других, на которых изображены гитара и инструменты, близкие к ней — лютня и теорба. Когда гитара будет исполнять японскую народную музыку, зрители увидят проекции японских гравюр с национальными музыкальными инструментами Страны восходящего солнца.

Инструменты Михаила Радюкевича

Обратите внимание и на инструменты, с которыми будет выступать Михаил Радюкевич. В Екатерининском собрании прозвучат:

  • романтическая гитара — копия модели И. Штауфера 1830 года,
  • гитара легендарного немецкого мастера Г. Хаузера 1913 года,
  • современная гитара российского мастера Т. Титовича.

Программа концерта

В программе концерта можно будет услышать сочинения таких композиторов, как:

  • Дж. Фрескобальди,
  • Г. Санс,
  • Л. Нарваэс,
  • Д. Агуадо,
  • Б. Терци,
  • М. де Фалья,
  • Э. Шенда,
  • М. Высотский,
  • Ф. Таррега,
  • С. Орехов и другие.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным концертом, который продлится 1 час 10 минут с антрактом.

Ждем вас на встрече с музыкой и искусством!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 600 ₽

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