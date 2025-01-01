Петербургский гитарист Михаил Радюкевич — виртуоз, который мастерски исполняет как музыку барокко, так и эстрадные шлягеры. Его репертуар включает сочинения мастеров классической испанской школы, городские романсы, произведения латиноамериканских композиторов и народные мелодии. Исключительная музыкальность, выдающаяся техника исполнения и тонкий вкус делают каждую программу Михаила настоящей «гитарной энциклопедией».
Не станет исключением и предстоящий концерт «Гитара на холсте. Музыка и живопись». В этот вечер зрителей ожидает музыкальное путешествие по произведениям итальянского барокко, классицизма и романтизма, а также сочинениям современных композиторов, которые будут звучать в сопровождении видеоряда из шедевров мировой живописи.
На экране появятся работы таких мастеров, как Караваджо, Гоген, Пикассо, Ренуар, Боровиковский, Коровин, Мане и других, на которых изображены гитара и инструменты, близкие к ней — лютня и теорба. Когда гитара будет исполнять японскую народную музыку, зрители увидят проекции японских гравюр с национальными музыкальными инструментами Страны восходящего солнца.
Обратите внимание и на инструменты, с которыми будет выступать Михаил Радюкевич. В Екатерининском собрании прозвучат:
В программе концерта можно будет услышать сочинения таких композиторов, как:
Не упустите возможность насладиться этим удивительным концертом, который продлится 1 час 10 минут с антрактом.
Ждем вас на встрече с музыкой и искусством!