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Гитара. Классическая, акустическая, семиструнная
Билеты от 800₽
Киноафиша Гитара. Классическая, акустическая, семиструнная

Гитара. Классическая, акустическая, семиструнная

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт гитарных виртуозов в Доме музыки

В Доме музыки состоится концерт с участием ярких исполнителей Ирины Александровой и Михаила Оленченко, который подарит зрителям незаб忘имоe музыкальное событие. На сцене будут представлены три узнаваемых типа гитар: классическая, русская семиструнная и акустическая. Программа включает в себя произведения великих композиторов, таких как Бах, Джулиани и Альбенис, а также авторские композиции Михаила Оленченко, среди которых «Старинная медленная», «Инспирация» и «Плакучая Ива».

Мастера гитарного искусства

Ирина Александрова — лауреат многочисленных международных конкурсов и уникальный носитель русской гитарной традиции. В её исполнении, которое сочетает энергетику, яркость и эмоциональную насыщенность, слышно мастерство как на шестиструнной, так и на семиструнной гитаре.

Михаил Оленченко — талантливый гитарист и композитор, который не поддается рамкам одного жанра. Его музыка представляет собой синтез традиций и свободной импровизации, что делает каждое выступление уникальным. Кроме того, Михаил станет интересным рассказчиком, и его комментарии перед каждой пьесой добавят глубины концерту.

Разнообразие и эмоции

Концерт обещает удивить своим разнообразием музыкальных стилей и произведений. Зрители смогут насладиться исполнением как классических шедевров, так и современных композиций, создающих неповторимую атмосферу. Каждый комментарий музыкантов украсит концерт, превращая его в познавательный и эмоциональный опыт для всех почитателей гитарной музыки.

Не упустите шанс прикоснуться к магии гитарного звучания, которая соединит в себе земле и небесное, вечное и мимолетное.

Купить билет на концерт Гитара. Классическая, акустическая, семиструнная

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Сентябрь
26 сентября суббота
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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