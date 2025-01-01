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Билеты от 300₽
Киноафиша Гитара и Хаммерклавир

Гитара и Хаммерклавир

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

16+
Джаз на корабле
20 августа в 19:00 Северный речной вокзал
от 1500 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
26 августа в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
6+
Классическая музыка
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
26 июля в 17:00 Музей Пушкина
от 1599 ₽
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