Girls Jazz Band
Киноафиша Girls Jazz Band

Girls Jazz Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Jazz от Girls Jazz Band: незабываемый вечер

Приглашаем вас на уникальный концерт Girls Jazz Band — джазового квинтета, состоящего исключительно из талантливых девушек. Все участницы ансамбля являются выпускницами Ростовской консерватории им. Рахманинова.

Достижения и вдохновение

Наш коллектив уже завоевал признание, став победителями Четвертого всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов в рамках Московского джазового фестиваля. Это событие стало знаковым этапом в нашем музыкальном пути.

Программа концерта

На концерте прозвучат не только всеми любимые джазовые хиты, но и авторские песни и эксклюзивные аранжировки, которые мы исполнение впервые на этой сцене. В рамках программы вы услышите композиции в стиле funk jazz и swing, а также интерпретации русских народных песен и песни на русском языке.

Состав группы

  • Влада Ушакова — вокал
  • Наталия Белановская — саксофон
  • Ангелина Подгорная — фортепиано
  • Алина Кальмбах — контрабас
  • Анастасия Тюменцева — ударные

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальными интерпретациями — приходите на концерт Girls Jazz Band и погрузитесь в атмосферу джаза!

