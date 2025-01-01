Приглашаем вас на уникальный концерт Girls Jazz Band — джазового квинтета, состоящего исключительно из талантливых девушек. Все участницы ансамбля являются выпускницами Ростовской консерватории им. Рахманинова.
Наш коллектив уже завоевал признание, став победителями Четвертого всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов в рамках Московского джазового фестиваля. Это событие стало знаковым этапом в нашем музыкальном пути.
На концерте прозвучат не только всеми любимые джазовые хиты, но и авторские песни и эксклюзивные аранжировки, которые мы исполнение впервые на этой сцене. В рамках программы вы услышите композиции в стиле funk jazz и swing, а также интерпретации русских народных песен и песни на русском языке.
Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальными интерпретациями — приходите на концерт Girls Jazz Band и погрузитесь в атмосферу джаза!