Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гиппиус. Непредвиденное
Киноафиша Гиппиус. Непредвиденное

Спектакль Гиппиус. Непредвиденное

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Гиппиус. Непредвиденное»: Погружение в мир Серебряного века

«Гиппиус. Непредвиденное» — это театральное произведение, основанное на петербургском дневнике Зинаиды Гиппиус, охватывающее период с 1 августа 1914 года по 9 марта 1917 года — от начала Первой мировой войны до Февральской Революции. В спектакле переплетаются личные переживания Гиппиус и исторические события того времени, создавая глубоко эмоциональную и философскую атмосферу, где важное место занимают авторские стихи писательницы.

О Зинаиде Гиппиус

Зинаида Гиппиус была не только известной поэтессой, но и ключевой фигурой культурной жизни Петербурга начала XX века. Она владела литературным салоном, в котором встречались такие деятели, как Александр Блок, Всеволод Мейерхольд, Владимир Немирович-Данченко, и Александр Керенский. Её творчество отражало дух разделения общества, тревогу и поиски истины в неспокойные времена. Её личные переживания переплетаются с историческими событиями, что делает её дневник не только документом времени, но и глубокой философской рефлексией.

Режиссерская концепция и исполнение

Режиссером спектакля стал Фамил Джавадов, ученик Андрея Могучего, работающий в БДТ им. Г.А. Товстоногова. В главной роли выступает актриса Варвара Павлова, лауреат премии «Золотая Маска». Павлова воплощает на сцене не только внутренний мир Гиппиус, но и её переплетения с историческими событиями, создавая сильный, выразительный образ женщины, проживающей эпоху перемен. Композитор спектакля — Александр Захаренко, лауреат международных конкурсов, и фортепиано исполняет Галя Лавренчук, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Стихи и философия спектакля

Важной частью спектакля являются стихи Зинаиды Гиппиус, отражающие её переживания и взгляды на происходящее вокруг. С помощью поэзии зрители смогут почувствовать личное восприятие писательницей тех тревожных лет, переживания, связанные с войной, революцией и переменами в обществе. Авторская поэзия привносит в спектакль не только личный опыт, но и даёт мощный философский контекст, позволяя глубже понять не только личность Гиппиус, но и её эпоху.

Партнёрство и современность

Партнером спектакля выступает петербургский бренд одежды Autentiments, который ценят такие известные личности, как Рената Литвинова и Ирина Хакамада. Этот бренд, активно интерпретирующий современную женственность, добавляет спектаклю актуальности и связи с современными тенденциями.

ШУМ и традиция Кабаре

Спектакль «Гиппиус. Непредвиденное» продолжает традицию ШУМ (Школа Уникальных Мастеров), которая известна своими оригинальными постановками и экспериментами в области театра. Спектакль был создан в рамках традиции Кабаре, знакомой ещё по времени Дома Маяковского, и отражает синтез театральных жанров, включая сайт-специфик и авторские постановки, такие как «18+. Монолог секс-куклы» и «Доктор Дапертутто», посвящённый Мейерхольду.

«Гиппиус. Непредвиденное» — это не просто спектакль, это глубокое погружение в мир женщины, прожившей одну из самых бурных эпох российской истории, сохраняя свою индивидуальность и философскую глубину.

Режиссер
Фамил Джавадов
В ролях
Варвара Павлова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Шум Санкт-Петербург, Маяковского, 52
19:00 от 2000 ₽ 21:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Вероятно, чаепитие состоится
0+
Детский Кукольный
Вероятно, чаепитие состоится
16 августа в 11:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 1600 ₽
Мы
16+
Драма
Мы
14 сентября в 19:00 Большой театр кукол
от 1000 ₽
Rouge Revue Jazz Edition. Бурлеск-кабаре с оркестром
18+
Танцевальный Музыка
Rouge Revue Jazz Edition. Бурлеск-кабаре с оркестром
10 октября в 20:00 Дом журналиста
от 3450 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше