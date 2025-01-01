Меню
Гипнотеатр Бранко Душича
Спектакль Гипнотеатр Бранко Душича

Спектакль Гипнотеатр Бранко Душича

18+
Возраст 18+

О спектакле

Фантасмагория по мотивам новелл Томаса Манна

Зрители окажутся на гротескном магическом сеансе югославского гипнотизера Бранко Душича – циничного острослова, который искусно манипулирует вниманием публики и своей небольшой труппой актеров. На сцене развернется история неравного брака и несбывшейся надежды, заставляя зрителей задуматься: случайность или закономерность?

В спектакле поднимаются вопросы: кто жертва, а кто агрессор? Реальность оказывается намного сложнее моральных конструктов, и каждая сцена погружает зрителей в удивительный мир театральной магии.

Основные творцы спектакля

  • Режиссёр: Никита Васильев
  • Художник: Любовь Полуновская
  • Драматург: Юлия Клейман
  • Композитор: Денис Черемисинов
  • Продюсер: Анна Петрова

Актерский состав

  • Владимир Антипов
  • Егор Аверин
  • Валерия Касьянова
  • Дмитрий Рыжов

Музыкальное сопровождение

Музыкальное сопровождение представлено творческим объединением mader nort, что добавляет спектру дополнительную атмосферу и глубину.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает не только развлечение, но и глубокие размышления о человеческой природе.

Режиссер
Никита Васильев
В ролях
Владимир Антипов
Егор Аверин
Валерия Касьянова
Дмитрий Рыжов

17 декабря среда
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 1000 ₽
18 декабря четверг
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 1000 ₽
10 января суббота
19:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 1000 ₽

