Спектакль Гипнотеатр Бранко Душича

Фантасмагория по мотивам новелл Томаса Манна

Зрители окажутся на гротескном магическом сеансе югославского гипнотизера Бранко Душича – циничного острослова, который искусно манипулирует вниманием публики и своей небольшой труппой актеров. На сцене развернется история неравного брака и несбывшейся надежды, заставляя зрителей задуматься: случайность или закономерность?

В спектакле поднимаются вопросы: кто жертва, а кто агрессор? Реальность оказывается намного сложнее моральных конструктов, и каждая сцена погружает зрителей в удивительный мир театральной магии.

Основные творцы спектакля

Режиссёр: Никита Васильев

Никита Васильев Художник: Любовь Полуновская

Любовь Полуновская Драматург: Юлия Клейман

Юлия Клейман Композитор: Денис Черемисинов

Денис Черемисинов Продюсер: Анна Петрова

Актерский состав

Владимир Антипов

Егор Аверин

Валерия Касьянова

Дмитрий Рыжов

Музыкальное сопровождение

Музыкальное сопровождение представлено творческим объединением mader nort, что добавляет спектру дополнительную атмосферу и глубину.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает не только развлечение, но и глубокие размышления о человеческой природе.