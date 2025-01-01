Спектакль Гипнотеатр Бранко Душича

Зрители окажутся на гротескном магическом сеансе югославского гипнотизера Бранко Душича – циничного острослова, который искусно манипулирует вниманием публики и своей небольшой труппой актеров. На сцене развернется история неравного брака и несбывшейся надежды, заставляя зрителей задуматься: случайность или закономерность?
В спектакле поднимаются вопросы: кто жертва, а кто агрессор? Реальность оказывается намного сложнее моральных конструктов, и каждая сцена погружает зрителей в удивительный мир театральной магии.
Музыкальное сопровождение представлено творческим объединением mader nort, что добавляет спектру дополнительную атмосферу и глубину.
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает не только развлечение, но и глубокие размышления о человеческой природе.