Гиперзвук!
6+
О концерте/спектакле

Шоу барабанщиков «Чувство ритма»: музыка полета

Приготовьтесь к незабываемому путешествию сквозь Вселенную с шоу барабанщиков «Чувство ритма». В этот вечер вы погрузитесь в атмосферу космических путешествий, звуковых и световых спецэффектов. Музыка соединилась с мультимедийным искусством, создавая уникальный звуковой опыт!

Программа вечера

В программе звучат знаменитые саундтреки из фильмов о Космосе, а также новые аранжировки знакомых мелодий, которые мы запомнили с детства. Все композиции играются на ударных инструментах, что придает им новое, свежое звучание.

Мастера своего дела

В шоу участвуют музыканты из известных оркестров региона, которые имеют опыт участия в крупных российских и международных событиях. Коллектив «Чувство ритма» уже стал приглашенным гостем филармонических залов Екатеринбурга, Омска, Оренбурга, Челябинска и других городов, что подтверждает высокий уровень их мастерства.

Не упустите шанс

Приходите насладиться динамикой, масштабом и непередаваемыми эмоциями! Это не просто концерт, а настоящее космическое погружение в мир музыки и ритма!

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 700 ₽

