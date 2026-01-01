Мюзикл «Гиперболоид инженера Гарина» в театре Зазеркалье

Фантастический роман Алексея Толстого, написанный в 1927 году, рассказывает историю инженера Гарина. С помощью уникального научного изобретения, созданного его учителем, он решает захватить власть над миром. Произведение не теряет своей актуальности, и до сих пор вызывает вопросы о влиянии новых технологий на человечество: ведут ли они к прогрессу или деградации?

Мюзикл «Гиперболоид инженера Гарина» создавался специально для театра «Зазеркалье». В этом спектакле объединены детективная интрига и фантастика. Быстрая смена событий и харизматичные персонажи позволяют зрителям дать волю своему воображению. Невероятные гиперболические зеркала добавляют в постановку «зазеркальную» тему магии и загадки.