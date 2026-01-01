Gilead: Средневековый рэйв в Сибири

Madstream Booking представляет: Gilead, 2я часть тура «Flex Anima». Готовьте кольчуги и танцевальную обувь! Медивал-группа Gilead возвращается с продолжением тура, где средневековые мотивы встречаются с современным саундом.

Обновлённая программа, дополненная проверенными хитами, порадует как старых поклонников, так и любителей музыкальных экспериментов. Концерты Gilead — это чумные рейвы, наполненные духом Высокого Средневековья и мощным звуком.

Весной 2026 года группа представит два новых альбома — Your Majesty и Flex Anima. Не упустите шанс стать частью шоу, где история танцует под современные биты. Gilead ждут вас — будет громко и ярко!

Что ожидать от концерта?

Gilead — это электронная музыкальная диско-фолк группа, предлагающая уникальное шоу с танцевальными ритмами и электронной музыкой. В программе концерта — более 700 минут музыки и танца.

Кто организует событие?

Организаторы концерта — Madstream Booking, Your Majesty и Flex Anima, готовят яркие и незабываемые выступления.

Почему стоит посетить?

Концерт Gilead — это отличная возможность услышать живую электронную музыку и увидеть танцевальные выступления в лучших клубах города. Шоу будет сопровождаться впечатляющей световой и звуковой постановкой.

Кому это интересно?

Событие будет особенно интересно любителям электронной и танцевальной музыки, а также тем, кто ценит живые выступления и уникальные музыкальные проекты.