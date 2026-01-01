Оповещения от Киноафиши
Gilead
Киноафиша Gilead

Gilead

16+
Возраст 16+

О концерте

Gilead: Средневековый рэйв в Сибири

Madstream Booking представляет: Gilead, 2я часть тура «Flex Anima». Готовьте кольчуги и танцевальную обувь! Медивал-группа Gilead возвращается с продолжением тура, где средневековые мотивы встречаются с современным саундом.

Обновлённая программа, дополненная проверенными хитами, порадует как старых поклонников, так и любителей музыкальных экспериментов. Концерты Gilead — это чумные рейвы, наполненные духом Высокого Средневековья и мощным звуком.

Весной 2026 года группа представит два новых альбома — Your Majesty и Flex Anima. Не упустите шанс стать частью шоу, где история танцует под современные биты. Gilead ждут вас — будет громко и ярко!

Что ожидать от концерта?

Gilead — это электронная музыкальная диско-фолк группа, предлагающая уникальное шоу с танцевальными ритмами и электронной музыкой. В программе концерта — более 700 минут музыки и танца.

Кто организует событие?

Организаторы концерта — Madstream Booking, Your Majesty и Flex Anima, готовят яркие и незабываемые выступления.

Почему стоит посетить?

Концерт Gilead — это отличная возможность услышать живую электронную музыку и увидеть танцевальные выступления в лучших клубах города. Шоу будет сопровождаться впечатляющей световой и звуковой постановкой.

Кому это интересно?

Событие будет особенно интересно любителям электронной и танцевальной музыки, а также тем, кто ценит живые выступления и уникальные музыкальные проекты.

Купить билет на концерт Gilead

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
20:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 1800 ₽
8 марта воскресенье
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1800 ₽
14 марта суббота
19:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 1800 ₽

