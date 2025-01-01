Приглашаем на увлекательную лекцию о мегафауне!

20 августа откройте для себя впечатляющий мир животных на лекции «Гиганты прошлого: от Уфы до Африки»!

Вас ждет встреча с Платоном Ющенко — зоологом и натуралистом из МГУ, опытным путешественником и организатором биологических туров «Биотопай!». Платон поделится своими знаниями о мегафауне и расскажет, почему млекопитающие в своё время достигли таких гигантских размеров.

Узнайте о древних обитателях планеты

На лекции вы сможете узнать, кого из гигантских млекопитающих можно было встретить в окрестностях Уфы тысячи лет назад. Мы вместе отправимся по следам древних обитателей нашей планеты и выясним, где сегодня обитает самое большое разнообразие мегафауны.

Для всей семьи

Лекция будет интересна как взрослым, так и детям. Это уникальная возможность вдохновиться яркими открытиями, разгадать научные загадки и погрузиться в подлинный дух приключений.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия в прошлое!