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Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
Киноафиша Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты

Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Летний проект Гидровояж: классическая вечеринка на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате «Классический / Гидровояж на мосты» от команды BardachOK! Это не просто вечер — это захватывающая прогулка по акватории Невы с зажигательной музыкой и танцами на открытой палубе.

Программа вечера

  • Ночной рейс: 00:15 - 02:30 (время в билете 23:59 для корректного отображения даты)
  • Диджей и ведущий: DJ + MC + фотограф
  • Бесплатный бар: безалкогольные напитки включены в стоимость билета. Вы можете приносить свои напитки без пробкового сбора (принимаются определенные ограничения)

Маршрут

Наш теплоход пройдет под знаменитыми мостами города: «Дворцовым», «Троицким», «Литейным» и «Большеохтинским». Это будет незабываемое путешествие по ночной Неве!

Условия бронирования

При покупке от 6 билетов одним заказом возможна бронь стола. Обратите внимание, количество столов ограничено.

Возрастное ограничение

Мероприятие строго 18+. Действует FC/DC.

Не упустите шанс провести незабываемую ночь на воде, наслаждаясь музыкой и атмосферой Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:59 от 2600 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:59 от 2600 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:59 от 2600 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:59 от 2600 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:59 от 2600 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:59 от 2600 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:59 от 2600 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
23:59 от 2600 ₽

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