Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты

Приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате «Классический / Гидровояж на мосты» от команды BardachOK! Это не просто вечер — это захватывающая прогулка по акватории Невы с зажигательной музыкой и танцами на открытой палубе.
Наш теплоход пройдет под знаменитыми мостами города: «Дворцовым», «Троицким», «Литейным» и «Большеохтинским». Это будет незабываемое путешествие по ночной Неве!
При покупке от 6 билетов одним заказом возможна бронь стола. Обратите внимание, количество столов ограничено.
Мероприятие строго 18+. Действует FC/DC.
Не упустите шанс провести незабываемую ночь на воде, наслаждаясь музыкой и атмосферой Санкт-Петербурга!