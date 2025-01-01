Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты

Летний проект Гидровояж: классическая вечеринка на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате «Классический / Гидровояж на мосты» от команды BardachOK! Это не просто вечер — это захватывающая прогулка по акватории Невы с зажигательной музыкой и танцами на открытой палубе.

Программа вечера

Ночной рейс: 00:15 - 02:30 (время в билете 23:59 для корректного отображения даты)

00:15 - 02:30 (время в билете 23:59 для корректного отображения даты) Диджей и ведущий: DJ + MC + фотограф

DJ + MC + фотограф Бесплатный бар: безалкогольные напитки включены в стоимость билета. Вы можете приносить свои напитки без пробкового сбора (принимаются определенные ограничения)

Маршрут

Наш теплоход пройдет под знаменитыми мостами города: «Дворцовым», «Троицким», «Литейным» и «Большеохтинским». Это будет незабываемое путешествие по ночной Неве!

Условия бронирования

При покупке от 6 билетов одним заказом возможна бронь стола. Обратите внимание, количество столов ограничено.

Возрастное ограничение

Мероприятие строго 18+. Действует FC/DC.

Не упустите шанс провести незабываемую ночь на воде, наслаждаясь музыкой и атмосферой Санкт-Петербурга!