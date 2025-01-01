Меню
О выставке

Международная выставка в Digital Art Центре «Внутри»

Международная выставка «Гибридные хроники» объединяет 17 художников и 6 кураторских коллективов из России, Китая, Турции, Великобритании, ОАЭ и Южной Кореи. Экспозиция представляет собой мультимедиа-опыт, в рамках которого художники исследуют границы между телом, технологией, культурой и идентичностью.

Актуальность темы

Выставка неразрывно связана с современными реалиями, где привычные представления о «нормальности» переживают кризис. Арт-продюсер проекта и куратор в области цифрового искусства Алиса Лисовская отмечает: «Гибридные хроники: экспедиция в постчеловеческое будущее» — это медиальное поле эксперимента, где художники не строят утопии, а работают с тем, что стало нашей реальностью и превращается в новую норму. Мир, в котором мы живем, нестабилен, и именно в этой нестабильности рождаются новые формы жизни и искусства.

Искусство как пространство диалога

Выставка подчеркивает, что искусство остаётся пространством диалога. Технология представлена не как враг, а как зеркало, в котором мы заново видим самих себя.

Участники выставки

В числе художников, представленных на выставке, можно выделить:

  • Даниил Зуев
  • Андрей Бергер
  • Евгения Шабунина
  • Анастасия Гросс
  • Rinatto L'Bank
  • Dilara Baskoylu
  • Shama Rahman
  • Daisy Dickinson
  • Tatsuru Arai
  • Jessica Avarello
  • Sue Sha
  • Reiki Zhang
  • Annan Shao
  • Ash Xu
  • MengXuan Sun
  • Bkyle
  • Hwia Kim

Кураторские коллективы включают такие группы, как:

  • VS Gallery (Россия)
  • Art Curatorial Nomads (Гонконг)
  • Project22 (ОАЭ)
  • capitArtX (Великобритания, Турция)
  • ArtSect (Великобритания, Греция, Ближний Восток)
  • Green Grammar (Великобритания, Китай)

О Центре «Внутри»

Выставка «Гибридные хроники» является совместным проектом команды Art & Tech форума FUTUART и Центра цифрового искусства «Внутри». Этот центр находится на территории Хлебозавода №9, где современные технологии встречаются с культурным наследием.

Особенностью площадки является проекционный зал, где стены и пол отображают контент — 500 м² проекций. Это возможность в прямом смысле слова оказаться внутри проекта и прочувствовать его атмосферу. Центр проводит выставки и образовательные мероприятия, создавая платформу для художников, работающих с новыми медиумами.

