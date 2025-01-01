Международная выставка в Digital Art Центре «Внутри»

Международная выставка «Гибридные хроники» объединяет 17 художников и 6 кураторских коллективов из России, Китая, Турции, Великобритании, ОАЭ и Южной Кореи. Экспозиция представляет собой мультимедиа-опыт, в рамках которого художники исследуют границы между телом, технологией, культурой и идентичностью.

Актуальность темы

Выставка неразрывно связана с современными реалиями, где привычные представления о «нормальности» переживают кризис. Арт-продюсер проекта и куратор в области цифрового искусства Алиса Лисовская отмечает: «Гибридные хроники: экспедиция в постчеловеческое будущее» — это медиальное поле эксперимента, где художники не строят утопии, а работают с тем, что стало нашей реальностью и превращается в новую норму. Мир, в котором мы живем, нестабилен, и именно в этой нестабильности рождаются новые формы жизни и искусства.

Искусство как пространство диалога

Выставка подчеркивает, что искусство остаётся пространством диалога. Технология представлена не как враг, а как зеркало, в котором мы заново видим самих себя.

Участники выставки

В числе художников, представленных на выставке, можно выделить:

Даниил Зуев

Андрей Бергер

Евгения Шабунина

Анастасия Гросс

Rinatto L'Bank

Dilara Baskoylu

Shama Rahman

Daisy Dickinson

Tatsuru Arai

Jessica Avarello

Sue Sha

Reiki Zhang

Annan Shao

Ash Xu

MengXuan Sun

Bkyle

Hwia Kim

Кураторские коллективы включают такие группы, как:

VS Gallery (Россия)

Art Curatorial Nomads (Гонконг)

Project22 (ОАЭ)

capitArtX (Великобритания, Турция)

ArtSect (Великобритания, Греция, Ближний Восток)

Green Grammar (Великобритания, Китай)

О Центре «Внутри»

Выставка «Гибридные хроники» является совместным проектом команды Art & Tech форума FUTUART и Центра цифрового искусства «Внутри». Этот центр находится на территории Хлебозавода №9, где современные технологии встречаются с культурным наследием.

Особенностью площадки является проекционный зал, где стены и пол отображают контент — 500 м² проекций. Это возможность в прямом смысле слова оказаться внутри проекта и прочувствовать его атмосферу. Центр проводит выставки и образовательные мероприятия, создавая платформу для художников, работающих с новыми медиумами.