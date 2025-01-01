Международная выставка «Гибридные хроники» объединяет 17 художников и 6 кураторских коллективов из России, Китая, Турции, Великобритании, ОАЭ и Южной Кореи. Экспозиция представляет собой мультимедиа-опыт, в рамках которого художники исследуют границы между телом, технологией, культурой и идентичностью.
Выставка неразрывно связана с современными реалиями, где привычные представления о «нормальности» переживают кризис. Арт-продюсер проекта и куратор в области цифрового искусства Алиса Лисовская отмечает: «Гибридные хроники: экспедиция в постчеловеческое будущее» — это медиальное поле эксперимента, где художники не строят утопии, а работают с тем, что стало нашей реальностью и превращается в новую норму. Мир, в котором мы живем, нестабилен, и именно в этой нестабильности рождаются новые формы жизни и искусства.
Выставка подчеркивает, что искусство остаётся пространством диалога. Технология представлена не как враг, а как зеркало, в котором мы заново видим самих себя.
Выставка «Гибридные хроники» является совместным проектом команды Art & Tech форума FUTUART и Центра цифрового искусства «Внутри». Этот центр находится на территории Хлебозавода №9, где современные технологии встречаются с культурным наследием.
Особенностью площадки является проекционный зал, где стены и пол отображают контент — 500 м² проекций. Это возможность в прямом смысле слова оказаться внутри проекта и прочувствовать его атмосферу. Центр проводит выставки и образовательные мероприятия, создавая платформу для художников, работающих с новыми медиумами.