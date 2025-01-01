Меню
GG Jazz XIV. Закрытие фестиваля
GG Jazz XIV. Закрытие фестиваля

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Московского джазового оркестра

В этом году Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана отмечает своё 25-летие. За время своего существования коллектив стал одним из ведущих оркестров мира и настоящим катализатором развития джазового искусства в России. На протяжении четверти века музыканты представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.

Уникальная программа на GG JAZZ

19 ноября Игорь Бутман со своим звездным биг-бендом выступит с юбилейной программой на самом джазовом фестивале юга России — GG JAZZ. Это событие не нуждается в долгих представлениях, ведь имя Игоря Бутмана известно многим. На концерте солировать будет уникальная певица, участница проекта «Голос», доминиканско-русского происхождения — Fantine.

Интересные факты о концерте

Юбилейный концерт обещает стать ярким событием музыкальной жизни. Игорь Бутман известен своим виртуозным мастерством и умением создавать особую атмосферу на сцене. Фестиваль GG JAZZ привлечёт как любителей джаза, так и тех, кто только начинает открывать для себя этот удивительный музыкальный жанр.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Октябрь
31 октября пятница
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽

