GG Jazz XIV. Открытие фестиваля

Громкий фестиваль GG Jazz: вечер музыки и вдохновения

Первый день нашего громкого фестиваля GG Jazz стартует с препати в фойе на втором этаже. Вечер открывают дуэт Nikita Silver и Eva Kade, которые создадут расслабляющую атмосферу под звуки саксофона и завораживающего вокала. Это отличная возможность настроиться на предстоящий музыкальный вечер.

Faul Funky Orchestra: звучание любви

В первом отделении концерта выступит авторский проект Арины Фауль, Faul Funky Orchestra. Арина, молодая композитор и артист из Санкт-Петербурга, за три года своей карьеры успела добиться немалых высот: её проект собрал солд-аут в Александринском театре, покорил ключевые джаз и поп-фестивали и уже начал запись третьего альбома.

Зрителей ждут сразу две программы: новейший альбом «Forms of Love» и фанковая программа, где прозвучат хиты из дебютного альбома FOURMS и произведения известных композиторов английской фанк-сцены.

Встреча с мастерами джаза

Во втором отделении к зрителям выйдет армянский джазмен, пианист и композитор Ваагн Айрапетян. Он впервые выступит с Биг-бендом Георгия Гараняна под управлением Юрия Красильникова. В их программе будут представлены авторские сочинения Айрапетяна, восстановленные пьесы Гараняна и множество других музыкальных сюрпризов.

Не пропустите этот уникальный вечер, полной ярких эмоций и невероятной музыки!