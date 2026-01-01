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Киноафиша Гейша. Мемуары чистой воды

Спектакль Гейша. Мемуары чистой воды

Постановка
Театр ЛДМ «Новая сцена» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Сенсационная премьера: мюзикл-опера «Гейша. Мемуары чистой воды»

Театр ЛДМ Новая сцена с гордостью представляет первый в России мюзикл-оперу. Спектакль пройдет с 11 по 14 сентября 2025 года, начало в 19:00. В уникальном шоу примут участие всего 8 актеров, которые на глазах у зрителей будут перевоплощаться, меняя образы, голоса и судьбы. Костюмы и грим трансформируются в реальном времени, а гримеры и костюмеры становятся полноценными участниками спектакля, играя роли Мойр — богинь судьбы.

Сюжет

Действие разворачивается в Японии конца 1930-х годов. Две сестры-близнецы, Лотоси и Сакури, с глазами цвета воды, разлучены судьбой. После смерти матери их обедневший отец продает Лотоси в школу гейш. Однако с началом Второй мировой войны гейши оказываются под угрозой. Чтобы выжить, они решают стать актрисами и покорить Токио.

Меценат Мускари-сан проявляет доброту к Лотоси, и она клянется сделать все, чтобы завоевать его любовь, овладев искусством гейш. Но новая встреча с сестрой Сакури приведет к неожиданным последствиям. Какие тайны всплывут на поверхность? На какие жертвы готовы пойти сестры, чтобы спасти друг друга и изменить ход истории?

Творческая команда

В спектакле участвуют звезды сцены: Вера Свешникова, Евдокия Малевская, Игорь Кроль, Маргарита Колганова, Надежда Кармаева, Александр Кулинкович, Евгений Чесноков и Дарья Чеснокова. Каждый из актеров играет несколько ролей, создавая уникальную атмосферу.

Гримеры и костюмеры на авансцене

В этом спектакле гримеры и костюмеры, традиционно работающие за кулисами, выходят на авансцену. Они становятся Мойрами, управляющими судьбами персонажей. На глазах у зрителей они создают новые облики актеров, а остальные ожидают своего выхода в застывших позах аватаров.

Хореография и музыка

Уникальная хореографическая партитура превращает каждый жест в символ, а музыка, созданная композитором Антоном Таноновым, объединяет классику с традиционными японскими мотивами. Мелодии спектакля проникают в самую суть, создавая атмосферу любви и войны, а также плетения судеб героев.

Визуальные эффекты

Костюмы-хамелеоны и сцена-трансформер поразят ваше воображение. Лохмотья рыбаков мгновенно превращаются в платья гейш, а 3D-проекции погружают зрителей в различные миры — от сада цветущих сакур до бездны реки вечности.

Финал и атмосфера

В финале зрители будут осыпаны золотыми нитями, символизирующими связь с богинями, плетущими судьбы. После спектакля не забудьте выйти на набережную и прислушаться к легкому шуму речных волн — возможно, это Лотоси танцует свой последний танец.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

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