Геворк Абрамян. Вадим Постильный
Билеты от 2000₽
О концерте

Стенд-ап концерт Геворка Абрамяна и Вадима Постильного в Stand Up Store Moscow

Не упустите возможность посетить уникальный стенд-ап концерт, который пройдет в Stand Up Store Moscow. На сцене выступят два ярких комика: Геворк Абрамян и Вадим Постильный.

Об исполнителях

Геворк Абрамян — популярный комик, известный своим остроумием и умением находить юмор в повседневных ситуациях. Его выступления всегда полны энергией и позитивом.

Вадим Постильный — мастер стенд-апа, который легко взаимодействует с публикой. Его стиль отличается искренностью и уникальным взглядом на мир, что делает каждое выступление неповторимым.

Что ожидать

Ожидайте вечер, полный смеха, неожиданных поворотов и искренних историй. Это идеальная возможность отвлечься от повседневных забот и провести время в компании единомышленников.

Билеты

Билеты уже в продаже. Убедитесь, что вы приобрели свои заранее, чтобы не упустить шанс увидеть это зрелище вживую!

Не пропустите шанс стать частью незабываемого вечера! Ждем вас на стенд-ап концерте в Stand Up Store Moscow.

Купить билет на концерт Геворк Абрамян. Вадим Постильный

Январь
2 января пятница
22:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

