Геворк Абрамян. Самвел Гиновян
Билеты от 2000₽
Киноафиша Геворк Абрамян. Самвел Гиновян

Геворк Абрамян. Самвел Гиновян

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Геворка Абрамяна и Самвела Гиновяна в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт, который состоится в уютном пространстве Stand Up Store Moscow. Вечер обещает быть ярким и незабываемым благодаря выступлениям двух талантливых комиков — Геворка Абрамяна и Самвела Гиновяна.

О выступающих

Геворк Абрамян — известный комик и сценарист, который не только развлекает зрителей, но и заставляет их задуматься над важными вопросами. Его уникальный стиль сочетает в себе ироничный юмор с глубокими размышлениями.

Самвел Гиновян — мастер импровизации, который умело играет с реакцией аудитории. Его выступления полны живых эмоций и неожиданных поворотов, что делает каждое шоу уникальным.

Не упустите возможность насладиться юмором и атмосферой живого выступления! Обязательно приходите с хорошим настроением и готовьтесь к смеху от души!

Билеты

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее приобрести билеты. Более подробную информацию можно найти на сайте Stand Up Store Moscow.

Расписание

17 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:30 от 2000 ₽

