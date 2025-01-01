Геворк Абрамян. Самвел Гиновян

Стендап-концерт Геворка Абрамяна и Самвела Гиновяна в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт, который состоится в уютном пространстве Stand Up Store Moscow. Вечер обещает быть ярким и незабываемым благодаря выступлениям двух талантливых комиков — Геворка Абрамяна и Самвела Гиновяна.

О выступающих

Геворк Абрамян — известный комик и сценарист, который не только развлекает зрителей, но и заставляет их задуматься над важными вопросами. Его уникальный стиль сочетает в себе ироничный юмор с глубокими размышлениями.

Самвел Гиновян — мастер импровизации, который умело играет с реакцией аудитории. Его выступления полны живых эмоций и неожиданных поворотов, что делает каждое шоу уникальным.

Не упустите возможность насладиться юмором и атмосферой живого выступления! Обязательно приходите с хорошим настроением и готовьтесь к смеху от души!

Билеты

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее приобрести билеты. Более подробную информацию можно найти на сайте Stand Up Store Moscow.