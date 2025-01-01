Геворк Абрамян и Заур Туганов

Совместный концерт Геворка Абрамяна и Заура Туганова в Stand Up Store Moscow

Приготовьтесь к вечеру искрометного юмора и остроумия! В Stand Up Store Moscow состоится захватывающий совместный концерт двух талантливых комиков – Геворка Абрамяна и Заура Туганова.

О комиках

Геворк Абрамян – это мастер наблюдения за жизненными ситуациями. Его стиль отличается тонким юмором и умением находить комические моменты в обыденных вещах. Заур Туганов, в свою очередь, известен своим ярким сценическим образом и энергией, которая подкупает зрителей. Вместе они создают неповторимую атмосферу, полную смеха и позитива.

Что ожидать от концерта

Этот вечер будет насыщен интересными историями и интерактивом: комики не только представят свои лучшие номера, но и пообщаются со зрителями. Вы получите уникальную возможность увидеть, как рождаются шутки на глазах у публики!

Почему стоит посетить

Концерв в Stand Up Store – это не просто шоу, но и встреча с современным юмором, который отражает реалии нашей жизни. Не упустите шанс провести вечер в компании харизматичных комиков и зарядиться положительной энергией.

Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!