Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян
18+
О концерте/спектакле

Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян: стендап концерт в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый вечер с известными комиками Геворком Абрамяном и Эрнестом Таржуманяном. Эти мастера стендапа подготовили уникальную программу, полную остроумных шуток и ржачных зарисовок из жизни, которые не оставят никого равнодушным.

О художниках

Геворк Абрамян — один из самых популярных комиков в России, который известен своим оригинальным стилем и способностью находить смешное в повседневной жизни. Эрнест Таржуманян, в свою очередь, является мастером импровизации, который зарядит зал своей энергией и харизмой.

Что ждать от выступления

На концерте вы услышите новые шутки, а также любимые номера, которые уже успели завоевать популярность у зрителей. Эти комики не боятся обсуждать острые темы и привносят в свои выступления актуальные социальные вопросы, что делает их шоу не только развлекательным, но и познавательным.

Особенности мероприятия

Концерт пройдет в уютной атмосфере Stand Up Store Moscow, известном своей дружелюбной аудиторией и непринужденной обстановкой. Это идеальное место для того, чтобы расслабиться и насладиться вечером хорошего юмора.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться позитивом! Билеты можно приобрести на месте или через официальный сайт заведения.

Октябрь
4 октября суббота
21:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

