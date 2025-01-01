Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян. Проверочный концерт

Приглашаем на стендап-концерт

Приглашаем вас на проверочный стендап-концерт с участием двух известных комиков, популярных в интернете и на телевидении. На одной сцене встретятся:

Геворк Абрамян - участник шоу «StandUp на ТНТ» и «Открытый микрофон на ТНТ»;

Эрнест Таржуманян - также известный по программам «StandUp на ТНТ» и «Открытый микрофон на ТНТ».

Место проведения

Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft). Это стильное и модное пространство дарит атмосферу подводного погружения рядом с маяком.

Комфорт для гостей

Для вашего удобства работает коктейль-бар и ресторан с авторской подачей блюд европейской и русской кухни. Мы рекомендуем приходить к сбору гостей, чтобы избежать задержек по заказам и полноценно насладиться атмосферой мероприятия.

Получите максимум удовольствия

Сбор гостей начинается за час до начала программы. Это отличное время для общения с друзьями и заряда позитивными эмоциями перед началом шоу. Обратите внимание, что мероприятие имеет возрастное ограничение 18+