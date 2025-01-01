Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян. Проверочный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян. Проверочный концерт

Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ночь стендапа с Геворком Абрамяном и Эрнестом Таржуманяном в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер с Геворком Абрамяном и Эрнестом Таржуманяном! Эти талантливые комики, известные по шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и ведению программы «Оф не знаю», помогут вам провести вечер в атмосфере смеха и хорошего настроения.

Условия посещения

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала сделают всё возможное, чтобы разместить вас комфортно в порядке очереди.

Советы для компаний

Если вы планируете посетить мероприятие с друзьями, рекомендуется приобретать билеты одним заказом на всех. Это поможет избежать раздельного размещения. Если ваши друзья покупают билеты на разные имена, не забудьте сообщить об этом заранее, чтобы вас объединить за одним столом.

Не упустите шанс насладиться юмором, который вас точно развеселит!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Игорь Николаев
18+
Эстрада
Игорь Николаев
16 ноября в 20:00 Petter
от 9500 ₽
0+
Классическая музыка Литература
Artfonix. Сказки Пушкина с живой музыкой и чтецом
13 сентября в 12:00 Измайлово
от 2000 ₽
А снег идет: Сергей Жилин & Фонограф
12+
Джаз
А снег идет: Сергей Жилин & Фонограф
9 декабря в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше