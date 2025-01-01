Геворк Абрамян и Эрнест Таржуманян. Проверочный концерт

Ночь стендапа с Геворком Абрамяном и Эрнестом Таржуманяном в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер с Геворком Абрамяном и Эрнестом Таржуманяном! Эти талантливые комики, известные по шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и ведению программы «Оф не знаю», помогут вам провести вечер в атмосфере смеха и хорошего настроения.

Условия посещения

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала сделают всё возможное, чтобы разместить вас комфортно в порядке очереди.

Советы для компаний

Если вы планируете посетить мероприятие с друзьями, рекомендуется приобретать билеты одним заказом на всех. Это поможет избежать раздельного размещения. Если ваши друзья покупают билеты на разные имена, не забудьте сообщить об этом заранее, чтобы вас объединить за одним столом.

Не упустите шанс насладиться юмором, который вас точно развеселит!