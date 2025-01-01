Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян

Стендап шоу с Геворком Абрамяном и Эрнестом Таржуманяном в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с участием двух талантливых комиков: Геворка Абрамяна и Эрнеста Таржуманяна. Это мероприятие пройдет в уютном пространстве Stand Up Store Moscow, где каждый зритель сможет ощутить атмосферу искреннего юмора и живого общения.

О комиках

Геворк Абрамян - известный стендап-комик, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и умению находить смешное в повседневной жизни. Его выступления всегда полны остроумных наблюдений и ярких образов.

Эрнест Таржуманян - мастер импровизации, который легко находит общий язык с публикой. Его харизма и чувство юмора делают каждое выступление незабываемым.

Почему стоит посетить это событие?

Уникальная возможность увидеть известных комиков вживую.

Неповторимая атмосфера стендап-шоу.

Шанс зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте Stand Up Store Moscow или в кассе театра. Не упустите возможность провести вечер в компании веселых и талантливых комиков!

Мы ждем вас на стендап шоу с Геворком Абрамяном и Эрнестом Таржуманяном. Приходите и наслаждайтесь юмором в лучшем его проявлении!