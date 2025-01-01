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Билеты
Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян
Билеты от 2000₽
Киноафиша Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян

Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап шоу с Геворком Абрамяном и Эрнестом Таржуманяном в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа с участием двух талантливых комиков: Геворка Абрамяна и Эрнеста Таржуманяна. Это мероприятие пройдет в уютном пространстве Stand Up Store Moscow, где каждый зритель сможет ощутить атмосферу искреннего юмора и живого общения.

О комиках

Геворк Абрамян - известный стендап-комик, который завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и умению находить смешное в повседневной жизни. Его выступления всегда полны остроумных наблюдений и ярких образов.

Эрнест Таржуманян - мастер импровизации, который легко находит общий язык с публикой. Его харизма и чувство юмора делают каждое выступление незабываемым.

Почему стоит посетить это событие?

  • Уникальная возможность увидеть известных комиков вживую.
  • Неповторимая атмосфера стендап-шоу.
  • Шанс зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте Stand Up Store Moscow или в кассе театра. Не упустите возможность провести вечер в компании веселых и талантливых комиков!

Мы ждем вас на стендап шоу с Геворком Абрамяном и Эрнестом Таржуманяном. Приходите и наслаждайтесь юмором в лучшем его проявлении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 2000 ₽

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