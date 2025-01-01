Гев Абрамян Сольный концерт

Меню
Гев Амарян с новой программой «Мне терять нечего!»

Постоянный участник концертов «Гурам Амарян и Друзья!», Гев Амарян, готов порадовать своих поклонников новой концертной программой «Мне терять нечего!». Этот талантливый комик также является членом команды Гурама Амаряна и активно участвует в популярных шоу и юмористических проектах, таких как «Оф незнаю», «Story Selling» и «Два стула».

Coin Event Hall — идеальное место для стендапа

Концерт пройдет в Coin Event Hall — современном пространстве для мероприятий в самом центре Москвы на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Зал славится своей уникальной атмосферой и отличным звуком. Здесь часто выступают лучшие комики страны, такие как Нурлан Сабуров, Ирина Мягкова, Расул Чабдаров и другие.

Уникальные концерты и известные имена

Coin Event Hall стал площадкой для первых сольных выступлений таких артистов, как Ольга Малащенко и Никита Шевчук, а также местом записи концертов известных комиков, включая Славу Комисаренко и Илью Соболева. Комики ценят это заведение за быстрое обслуживание и богатый выбор напитков и блюд, что делает его любимым местом для зрителей стендапа.

Удобство для зрителей

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта. Заведение работает по концепции «Наливаем честно!» с предложением пенного, виноградного и крепких напитков по доступным ценам. Сбор гостей начнется в 21:30, а начало концерта запланировано на 22:00.

Важно отметить, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком, и по одному билету может прийти не более указанного числа мест на диване. Не упустите возможность увидеть Гева Амаряна в действии!

