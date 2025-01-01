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Билеты от 2400₽
Киноафиша Гэтсби

Спектакль Гэтсби

12+
Возраст 12+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Спектакль "Гэтсби": Погружение в Эпоху Джаза

Приглашаем вас на незабываемое путешествие в мир Джей Гэтсби, короля вечеринок, который знает, как устроить настоящее развлечение! Это уникальный спектакль перенесет вас в атмосферу гламура и безудержного веселья 1920-х годов.

Эпоха джаза и гламура

Спектакль "Гэтсби" предлагает зрителям насладиться яркими моментами, наполненными сладким дурманом игристого и искрящимися глазами. Уникальная возможность окунуться в эпоху джаза и почувствовать ее неповторимый дух.

Творческая команда

Профессиональная команда хореографов и танцоров создала уникальное шоу, которое не оставит равнодушными ни одного зрителя. Каждое выступление - это фейерверк эмоций, который подарит вам незабываемые впечатления.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого волшебного мира! Спектакль "Гэтсби" - это не просто представление, а настоящая вечеринка, где каждый найдет что-то для себя. Забронируйте билеты заранее и готовьтесь к вечернему погружению в эпоху роскоши и стиля!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2400 ₽
10 августа
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2400 ₽
21 августа
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2400 ₽

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