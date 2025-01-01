Меню
Герой
Киноафиша Герой

Спектакль Герой

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

История любви абхазской девушки и русского юноши

«Герой» — это трагическая и одновременно светлая история любви между абхазской девушкой и русским юношей. Постановка задает глубокие вопросы: что значит следовать своей судьбе и каково это — стать настоящим героем?

Особая пьеса для особого театра

Произведение Бориса Мирзы «Колокольчики на ветру», созданное специально для Театра на Юго-Западе, раскрывает непростые отношения героев, соединяя в себе драму, романтику и поиск смысла в судьбоносных событиях.

Любовь сквозь преграды

Спектакль исследует, как любовь способна преодолеть различия и трудности, поднимая вечные темы о долге, чести и выборе, который определяет путь каждого человека.

 

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Карина Дымонт
Максим Метельников
Олег Анищенко

3 ноября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
20:00 от 1000 ₽

