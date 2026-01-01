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Герой
Киноафиша Герой

Спектакль Герой

Постановка
Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Первый иммерсивный метафоричекий моно спектакль Путь героя — уникальное явление, абсолютно новый подход к просвещению, не имеющий аналогов! Это театральная постановка, включающая в себя тренинг, спектакль и запоминающийся перформанс.

Театры18+

В основе спектакля Путь героя, опыт собранный со всего мира: тут, смесь передовых знаний в области психологии из Гарварда, переплетается с опытом сибирских шаманов, и старцев с предгорий Тянь — Шаня. Это будут 2 самых необычных часа в твоей жизни, после которых ты по новому посмотришь на стратегию развития своей жизни.

 Путь героя, это глубокая постановка о людях, слабости, смелости, целях, поступках, опыте, достижениях, неотвратимости и выборе, который должен сделать каждый из нас. По завершении, у тебя будет пошаговый план, который поможет совершить первые и самые важные шаги, к невероятным изменения в твоей жизни.

 Путь героя, постановка для людей думающих, ищущих. Для тех, кто задает вопросы и не боится находить ответы. Эта история для тебя!

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