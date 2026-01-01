Театральная труппа представит новый спектакль, созданный по мотивам романа Михаила Юрьевича Лермонтова. В основе сюжета лежит глубокий философский вопрос: «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» Эти строки отражают внутренние переживания главного героя и его стремление понять свое предназначение.
Спектакль поставит молодой талантливый режиссер Евгений Мельник, студент 4 курса мастерской С.Н. Афанасьева. В роли Печорина, центрального персонажа, выступит Денис Харламов. Также в спектакле задействованы:
Спектакль обещает стать не только интересным театральным событием, но и глубоким погружением в мир чувств и эмоций, характерных для творчества Лермонтова. Зрители смогут увидеть, как на сцене раскрываются внутренние конфликты героев и их стремление к самопознанию.
Не пропустите возможность стать частью этого удивительного путешествия в мир русской классики!