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Герой нашего времени
Киноафиша Герой нашего времени

Спектакль Герой нашего времени

16+
Режиссер Евгений Мельник
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по мотивам романа Михаила Юрьевича Лермонтова

Театральная труппа представит новый спектакль, созданный по мотивам романа Михаила Юрьевича Лермонтова. В основе сюжета лежит глубокий философский вопрос: «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» Эти строки отражают внутренние переживания главного героя и его стремление понять свое предназначение.

Режиссер и исполнители

Спектакль поставит молодой талантливый режиссер Евгений Мельник, студент 4 курса мастерской С.Н. Афанасьева. В роли Печорина, центрального персонажа, выступит Денис Харламов. Также в спектакле задействованы:

  • Грушницкий – Григорий Постол
  • Максим Максимыч – Максим Шарапов
  • Ундина (Попутчица) – Ангелина Чумакова
  • Вера – София Коврижных
  • Княжна Мери – Анна Свирина
  • Бэла – Мария Дулап
  • Доктор Вернер/Янко – Илья Архипов
  • Княгиня Лиговская – Ульяна Лемешко
  • Казбич/Драгунский капитан – Никита Васильев
  • Азамат/Слепой мальчик – Константин Галушко
  • Вулич – Артём Волков

О спектакле

Спектакль обещает стать не только интересным театральным событием, но и глубоким погружением в мир чувств и эмоций, характерных для творчества Лермонтова. Зрители смогут увидеть, как на сцене раскрываются внутренние конфликты героев и их стремление к самопознанию.

Не пропустите возможность стать частью этого удивительного путешествия в мир русской классики!

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