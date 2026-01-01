Спектакль по мотивам романа Михаила Юрьевича Лермонтова

Театральная труппа представит новый спектакль, созданный по мотивам романа Михаила Юрьевича Лермонтова. В основе сюжета лежит глубокий философский вопрос: «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» Эти строки отражают внутренние переживания главного героя и его стремление понять свое предназначение.

Режиссер и исполнители

Спектакль поставит молодой талантливый режиссер Евгений Мельник, студент 4 курса мастерской С.Н. Афанасьева. В роли Печорина, центрального персонажа, выступит Денис Харламов. Также в спектакле задействованы:

Грушницкий – Григорий Постол

– Григорий Постол Максим Максимыч – Максим Шарапов

– Максим Шарапов Ундина (Попутчица) – Ангелина Чумакова

– Ангелина Чумакова Вера – София Коврижных

– София Коврижных Княжна Мери – Анна Свирина

– Анна Свирина Бэла – Мария Дулап

– Мария Дулап Доктор Вернер/Янко – Илья Архипов

– Илья Архипов Княгиня Лиговская – Ульяна Лемешко

– Ульяна Лемешко Казбич/Драгунский капитан – Никита Васильев

– Никита Васильев Азамат/Слепой мальчик – Константин Галушко

– Константин Галушко Вулич – Артём Волков

О спектакле

Спектакль обещает стать не только интересным театральным событием, но и глубоким погружением в мир чувств и эмоций, характерных для творчества Лермонтова. Зрители смогут увидеть, как на сцене раскрываются внутренние конфликты героев и их стремление к самопознанию.

Не пропустите возможность стать частью этого удивительного путешествия в мир русской классики!