Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Герой нашего времени
Киноафиша Герой нашего времени

Спектакль Герой нашего времени

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Герой нашего времени» в СГИИ им. Дмитрия Хворостовского

В СГИИ им. Дмитрия Хворостовского состоится уникальный спектакль по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Это представление удивит зрителей адаптацией классики в современном ключе: знакомый текст зазвучит в стиле рэп под ритмы электронной музыки, что позволит привлечь молодую аудиторию.

Концепция и сцена

Действие спектакля разворачивается в живописных горах Кавказа, символизирующих единение Европы и Азии. Двуглавый орел в сценографии становится метафорой культурного синтеза, что подчеркивает важность диалога между различными культурами.

Режиссура и визуальные элементы

Режиссёр Захар Насакин проводит параллели с современностью, подчеркивая универсальность сюжета Лермонтова и актуальность его тем. Художница Виктория Макаркина соединяет элементы прошлого и современности в костюмах, создавая уникальный визуальный стиль, а композитор Николай Голутвин работает над непрерывным звуковым фоном, который усиливает атмосферу спектакля.

Литературные и музыкальные особенности

Рэп, написанный поэтом Львом Киселевым (RE-pac), становится важным инструментом адаптации классического текста. Он преобразует монологи Лермонтова в лаконичные рифмованные композиции, легко воспринимаемые зрителями.

Сохраняя суть оригинала

При этом авторы спектакля бережно сохраняют оригинальный текст в диалогах, передавая ключевые события повести «Княжна Мэри». Зрители увидят, как циничный офицер Печорин проходит через череду драматических событий и сталкивается с моральными вопросами, которые остаются актуальными и сегодня.

Купить билет на спектакль Герой нашего времени

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
29 марта воскресенье
18:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 800 ₽
14 апреля вторник
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 800 ₽

В ближайшие дни

Снежный городок
0+
Кукольный Детский
Снежный городок
4 апреля в 10:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Мой бедный Марат
16+
Драма
Мой бедный Марат
21 марта в 14:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 1500 ₽
Бэст стендап
18+
Юмор
Бэст стендап
22 марта в 20:30 Стендап-клуб «Хэдлайнер»
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше