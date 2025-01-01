Меню
Герой нашего времени
Билеты от 0₽
Киноафиша Герой нашего времени

Спектакль Герой нашего времени

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» представляет спектакль по романам Лермонтова

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру школьникам литературную композицию по роману М. Лермонтова «Герой нашего времени». Это произведение является одним из поворотных сочинений русской литературы, которое сохраняет свою актуальность в каждую историческую эпоху.

Психологический роман и его значение

«Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе. Он был создан в переходный период от романтизма к реализму, что делает его особенно интересным для изучения. Погрузившись в психологические переживания героев романа, зрители смогут понять, что многие характеристики персонажей, особенно главного героя, не всегда применимы. Нравственные искания, глубокие страсти, жажда бури и разрушительная холодность — всё это создает сложный и многогранный портрет человеческой души.

Сценическая композиция «Записки из журнала Печорина»

В спектакле «Записки из журнала Печорина» используются главы: «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист». Исполнение канонического текста молодыми актерами позволяет новой генерации зрителей почувствовать «энергию лиризма» гениального автора.

Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления. Не упустите возможность увидеть это великолепное произведение на сцене!

Купить билет на спектакль Герой нашего времени

Ноябрь
9 ноября воскресенье
17:30
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а

