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Герой нашего времени
Киноафиша Герой нашего времени

Спектакль Герой нашего времени

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля по мотивам Михаила Лермонтова от Омского ТЮЗа

Омский театр для детей и молодежи впервые обращается к творчеству М. Ю. Лермонтова. Новая постановка, основанная на одноименном романе классика русской литературы, предлагает зрителям серьёзный разговор о времени и о себе. Спектакль затрагивает болевые точки каждого нового поколения, что делает его особенно актуальным.

Гениально продуманное название произведения позволяет соотносить его с современной эпохой. Время, в котором живет человек, остается неизменным: любовь остается любовью, предательство – предательством, а одиночество превращается в космос.

Жанр и концепция

Режиссер Андрей Опарин определяет жанр спектакля как драматический концерт. В постановке звучит авторский текст, который дополнен поэтическими и музыкальными номерами в рок-н-ролльной стилистике. Опарин комментирует: «Лермонтов говорит языком подростка. Поэтому нужно снять с него штампы, чтобы молодой человек открыл книгу и понял, что это круто, что это про него, про его боль, одиночество и любовь. В рок-н-ролле, как и в Лермонтове, все наполнено любовью. Мы ищем перевод поэтики автора на сценический язык – а это песенность, пластичность, нетривиальность. Получается такой панк-рок концерт имени Лермонтова».

Актерский состав

В спектакле участвуют:

  • Степан Дворянкин
  • Таисия Галочкина
  • Димитрий Пономарёв
  • Владимир Крутов
  • Ольга Исакова
  • Александр Карпов
  • Галина Волокитина
  • Виталий Сосой
  • Евгений Сизов
  • Ирина Коломиец
  • Тимофей Греков
  • Дарья Оклей
  • Иван Павлов
  • Заслуженная артистка России Лариса Яковлева
  • Евгений Сухотерин
  • Валерия Харитоненко
  • Данил Супрун
  • Кирилл Фриц

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события, которое соединяет классику с современными музыкальными течениями. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, оставляя зрителям множество эмоций и размышлений.

Режиссер
Андрей Опарин
В ролях
Степан Дворянкин
Таисия Галочкина
Димитрий Пономарев
Владимир Крутов
Ольга Исакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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