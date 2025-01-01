Спектакль Герой нашего времени

Премьера спектакля по мотивам Михаила Лермонтова от Омского ТЮЗа

Омский театр для детей и молодежи впервые обращается к творчеству М. Ю. Лермонтова. Новая постановка, основанная на одноименном романе классика русской литературы, предлагает зрителям серьёзный разговор о времени и о себе. Спектакль затрагивает болевые точки каждого нового поколения, что делает его особенно актуальным.

Гениально продуманное название произведения позволяет соотносить его с современной эпохой. Время, в котором живет человек, остается неизменным: любовь остается любовью, предательство – предательством, а одиночество превращается в космос.

Жанр и концепция

Режиссер Андрей Опарин определяет жанр спектакля как драматический концерт. В постановке звучит авторский текст, который дополнен поэтическими и музыкальными номерами в рок-н-ролльной стилистике. Опарин комментирует: «Лермонтов говорит языком подростка. Поэтому нужно снять с него штампы, чтобы молодой человек открыл книгу и понял, что это круто, что это про него, про его боль, одиночество и любовь. В рок-н-ролле, как и в Лермонтове, все наполнено любовью. Мы ищем перевод поэтики автора на сценический язык – а это песенность, пластичность, нетривиальность. Получается такой панк-рок концерт имени Лермонтова».

Актерский состав

В спектакле участвуют:

Степан Дворянкин

Таисия Галочкина

Димитрий Пономарёв

Владимир Крутов

Ольга Исакова

Александр Карпов

Галина Волокитина

Виталий Сосой

Евгений Сизов

Ирина Коломиец

Тимофей Греков

Дарья Оклей

Иван Павлов

Заслуженная артистка России Лариса Яковлева

Евгений Сухотерин

Валерия Харитоненко

Данил Супрун

Кирилл Фриц

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события, которое соединяет классику с современными музыкальными течениями. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, оставляя зрителям множество эмоций и размышлений.