Спектакль Герой нашего времени

Омский театр для детей и молодежи впервые обращается к творчеству М. Ю. Лермонтова. Новая постановка, основанная на одноименном романе классика русской литературы, предлагает зрителям серьёзный разговор о времени и о себе. Спектакль затрагивает болевые точки каждого нового поколения, что делает его особенно актуальным.
Гениально продуманное название произведения позволяет соотносить его с современной эпохой. Время, в котором живет человек, остается неизменным: любовь остается любовью, предательство – предательством, а одиночество превращается в космос.
Режиссер Андрей Опарин определяет жанр спектакля как драматический концерт. В постановке звучит авторский текст, который дополнен поэтическими и музыкальными номерами в рок-н-ролльной стилистике. Опарин комментирует: «Лермонтов говорит языком подростка. Поэтому нужно снять с него штампы, чтобы молодой человек открыл книгу и понял, что это круто, что это про него, про его боль, одиночество и любовь. В рок-н-ролле, как и в Лермонтове, все наполнено любовью. Мы ищем перевод поэтики автора на сценический язык – а это песенность, пластичность, нетривиальность. Получается такой панк-рок концерт имени Лермонтова».
В спектакле участвуют:
Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события, которое соединяет классику с современными музыкальными течениями. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, оставляя зрителям множество эмоций и размышлений.