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Герой нашего времени
Киноафиша Герой нашего времени

Спектакль Герой нашего времени

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Александр Огарев
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Герой нашего времени»: меланхолия и ирония Лермонтова на сцене Самарской драмы

«Герой нашего времени» – это уникальная возможность погрузиться в мир самой загадочной фигуры русской литературы. Печорин, созданный Михаилом Лермонтовым, представляет собой сверхчеловека, который исследует человеческую природу через призму своего опыта. Его образ родственный лермонтовскому Демону, и в этом спектакле зрители смогут узнать, как Печорин воспринимает мир вокруг себя.

Печорин: вечный искатель

С раннего возраста Печорин стал свидетелем всех тонкостей человеческих поступков. Он читает их, как детскую книгу, предугадывая цели и последствия. Эта способность приносит ему не только знания, но и печаль. Скука и предсказуемость человеческих намерений становятся его постоянными спутниками, как и для лермонтовского Демона.

Лермонтов и его мизантропия

Несмотря на авторский пессимизм, Лермонтов мастерски описывает человеческие страсти и интриги. Война для него – лишь красивый фон, на котором разворачивается комедия человеческих отношений. Кавказские пейзажи, с их мрачной, но обворожительной привлекательностью, служат важным антуражем для жестоких игр Печорина.

Ключевые темы спектакля

Спектакль «Герой нашего времени» затрагивает множество вопросов: кто же такой Печорин? Почему ему «и скучно, и грустно»? За что его все любят, а он – никого? Это герой, который когда-то испытывал настоящие чувства, надеялся на счастье и любил, но в итоге всё потерял.

Интересные факты

Лермонтовская ирония проявляется в образе минеральных вод, которые пьют курортники, утешая себя надеждой на исцеление. В этом символе заключена насмешка над химерами человеческих упований, а также глубокая мысль о неисцелимости человечества, согласно убеждениям писателя-мизантропа.

Не упустите шанс увидеть этот глубокий и многослойный спектакль, который заставит вас задуматься о природе человеческих чувств и предназначении каждого из нас.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 4 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 400 ₽

Фотографии

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