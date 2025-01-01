Выставка «Героини будней» в Новосибирском государственном художественном музее

Новосибирский государственный художественный музей приглашает вас на уникальную выставку работ из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Союза художников России. Экспозиция «Героини будней» предлагает зрителям погрузиться в мир ярких женских образов, отражающих жизнь и дух недавнего прошлого.

Женские образы в изобразительном искусстве

На выставке представлены около 100 произведений живописи, скульптуры и графики советского периода XX – начала XXI века. Образ женщины всегда занимал особое место в искусстве. Каждая эпоха создавала свой идеал женской красоты, который мы можем оценить по работе художников. В отечественном искусстве XX века этот образ стал менее возвышенным по сравнению с традициями прошлых веков.

Советская эстетика

В 1930-50-х годах в советском искусстве формировались определенные типажи женщин – работница, колхозница, женщина-мать и представительница советской интеллигенции. В экспозиции представлены выдающиеся работы народного художника СССР Аркадия Пластова, заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Самохвалова и народного художника СССР Александра Дейнеки.

Искусство «оттепели» и застой

Отдельное внимание заслуживает искусство 1960-х годов, когда художники начали отходить от стереотипов и обратились к глубоким чувствам зрителя. В этом периоде можно увидеть работы народного художника РФ Геннадия Мызникова, а также народного художника СССР Дмитрия Мочальского и народного художника России Эдуарда Браговского.

Центральное место в коллекции занимают произведения 1970-80-х годов, отражающие стилистическое разнообразие искусства того времени. Впечатляют как лирические образы Николая Зайцева, так и сюрреалистические фантазии Олега Ланга. Не менее интересен академизм заслуженного художника РСФСР Елены Романовой.

Обращение к культурному наследию

Выставка «Героини будней» – это возможность прикоснуться к культурному наследию страны. Она будет работать с 5 сентября по 30 ноября 2025 года. Адрес: ул. Свердлова, 10.