Входит в Абонемент 13 Симфонический бестселлер Симфонический оркестр Программа Бетховен. Симфония № 3 «Героическая» Нестерова. Увертюра-коллаж «Бетховену от Элизы» для симфонического оркестра Петров. «Героическая симфония. Часть I» Радвилович. Marcia funebre для оркестра Мажара. «Scherzo alla Beethoven» для фортепиано и оркестра Танонов. «Ремикс финал» для дарбуки и оркестра Величественные формы, объёмные образы, творческая мощь — как не вдохновиться одним из известнейших творений Бетховена? «Героическая» симфония прозвучит как в оригинале, так и в экспериментальном осмыслении современных композиторов из Северной столицы. Оригинальное посвящение немецкому гению от музыкального письма «Бетховену от Элизы» до соло на дарбуке — египетском барабане. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Филатов Дмитрий