Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Героическая
Киноафиша Героическая

Героическая

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 13 Симфонический бестселлер Симфонический оркестр Программа Бетховен. Симфония № 3 «Героическая» Нестерова. Увертюра-коллаж «Бетховену от Элизы» для симфонического оркестра Петров. «Героическая симфония. Часть I» Радвилович. Marcia funebre для оркестра Мажара. «Scherzo alla Beethoven» для фортепиано и оркестра Танонов. «Ремикс финал» для дарбуки и оркестра Величественные формы, объёмные образы, творческая мощь — как не вдохновиться одним из известнейших творений Бетховена? «Героическая» симфония прозвучит как в оригинале, так и в экспериментальном осмыслении современных композиторов из Северной столицы. Оригинальное посвящение немецкому гению от музыкального письма «Бетховену от Элизы» до соло на дарбуке — египетском барабане. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Филатов Дмитрий

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Билборды
16+
Рок
Билборды
16 августа в 19:30 Нирвана
от 1200 ₽
Improv. Минск
18+
Юмор
Improv. Минск
26 ноября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1400 ₽
Назад в 90-е
16+
Эстрада
Назад в 90-е
8 августа в 19:00 Театр эстрады
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше