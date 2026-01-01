Герои и подвиги

Музыкальная ода героям войны в театре «Глобус»

В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на сцене театра «Глобус» состоится праздничный концерт, посвященный героям тех легендарных боев и подвигам, которые навсегда остались в сердцах благодарных потомков.

Музыка и слова о вечной памяти

Концерт станет живым напоминанием о важнейших событиях военных лет. Зрители смогут услышать знаменитые песни и стихотворения, которые расскажут о безграничной вере и силе любви, помогавшим нашим соотечественникам защищать свою Родину. Также прозвучат истории о судьбах полководцев и простых солдат, о том, как невероятная стойкость и отвага меняли ход истории.

Творческое объединение

На сцене выступят лучшие творческие силы театра. В программе примут участие актеры труппы, артисты вокальной студии, специалисты по пластике и молодежный хор, а также симфонический оркестр, что обеспечит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.