Герои и подвиги
12+
Музыкальная ода героям войны в театре «Глобус»

В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на сцене театра «Глобус» состоится праздничный концерт, посвященный героям тех легендарных боев и подвигам, которые навсегда остались в сердцах благодарных потомков.

Музыка и слова о вечной памяти

Концерт станет живым напоминанием о важнейших событиях военных лет. Зрители смогут услышать знаменитые песни и стихотворения, которые расскажут о безграничной вере и силе любви, помогавшим нашим соотечественникам защищать свою Родину. Также прозвучат истории о судьбах полководцев и простых солдат, о том, как невероятная стойкость и отвага меняли ход истории.

Творческое объединение

На сцене выступят лучшие творческие силы театра. В программе примут участие актеры труппы, артисты вокальной студии, специалисты по пластике и молодежный хор, а также симфонический оркестр, что обеспечит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Май
7 мая четверг
16:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1

В ближайшие дни

Юлия Коган
18+
Поп Рок
Юлия Коган
11 апреля в 19:00 Leps Bar
от 1000 ₽
Джазовые портреты Майкла Джексона: Квартет Олега и Натальи Бутман
6+
Джаз
Джазовые портреты Майкла Джексона: Квартет Олега и Натальи Бутман
24 марта в 19:00 Отдых
от 1500 ₽
Ксюша Мерняк. Чья история?
18+
Юмор
Ксюша Мерняк. Чья история?
11 апреля в 18:00 Standup Room
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
