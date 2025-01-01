Спектакль Герман и Марта

Новая интерпретация классической истории о Ромео и Джульетте по рассказу Леонида Андреева

«Происходило это весной, в мае, когда всякая любовь шагает быстро…» - так начинается история, основанная на рассказе Леонида Андреева. Это новая интерпретация классической истории о Ромео и Джульетте, которая поднимает вечные вопросы о любви, ненависти и разрывах между поколениями.

Спектакль исследует безразличие общества к чужим чувствам. В мире, где молчание становится привычным, а тайны прячутся за каждым углом, раскрывается странная, смешная и печальная история любви, которую никто не замечает. Примечательно, что «не замечать» — это выбор, а не случайность.

Сюжет и настроение

События разворачиваются в Мецикюлях, где чувства хранятся под замком. Именно здесь зритель станет свидетелем жизни двух людей и их борьбы за право быть счастливыми.

Создатели спектакля

Над постановкой работала талантливейшая команда:

Режиссёр: Хорен Чахалян

Хорен Чахалян Композитор: Анна Клепова

Анна Клепова Хореограф: Елена Феоктистова

Елена Феоктистова Художник: Екатерина Чёрная

Актёры

В спектакле можно увидеть следующих артистов:

Герман: Евгений Еськов, Виктор Гагарин

Евгений Еськов, Виктор Гагарин Марта: Лада Исмагилова, Валерия Скороходова

Лада Исмагилова, Валерия Скороходова Вилли: Данил Фёдоров, Савва Анничков

Данил Фёдоров, Савва Анничков Тильда: Наташа Кийко, Юлия Бурлова

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную и актуальную интерпретацию классики театра. Возможно, ваша история любви начнётся именно здесь.