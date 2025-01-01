Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Герцогиня из Чикаго (Минск)
Киноафиша Герцогиня из Чикаго (Минск)

Спектакль Герцогиня из Чикаго (Минск)

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Оперетта Белорусского музыкального театра в Рязани

В новой оперетте «Миллиардерша мисс Мэри Ллойд» зрители встретятся с яркой героиней, мечтающей купить счастье за деньги. Основная сюжетная линия разворачивается вокруг стремления Мэри обеспечить себе жизнь, полную сладких атрибутов: королевство, принца и роскошь. Но для успешной реализации своих планов ей нужно столкнуться с новой культурой.

Поездка в Сильварию

Деньги и привычки закоренелых американок приводят их в небольшую европейскую страну Сильварию. Именно здесь начинается комическая путаница, когда бесшабашная Мэри пытается навязать свои американские представления о жизни местным жителям. Но традиции этой страны оказываются крепче, чем она предполагала. Не все так просто в поисках богатства и статуса!

Изменения и открытия

В ходе пылких попыток изменить окружение, мисс Ллойд постепенно осознаёт, что не все покупки возможны. На её пути встречаются незабываемые персонажи, которые открывают ей глаза на истинную ценность жизни. Оперетта ярко демонстрирует, как высокомерие может столкнуться с настоящими чувствами.

Настоящая любовь

В финале истории миллиардерша не только находит любовь, но и трансформируется в более чувствительного человека. Этот путь к самопознанию и пониманию, что счастье заключается в взаимных чувствах, захватывает и трогает сердце зрителей.

Не упустите возможность пережить эту увлекательную историю на сцене! Оперетта «Миллиардерша мисс Мэри Ллойд» обещает не только стихи о любви, но и множество ярких эмоций.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 6 декабря
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
18:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Дорогая Елена Сергеевна
16+
Комедия
Дорогая Елена Сергеевна
3 октября в 19:00 Рязанская филармония
от 2000 ₽
Свидание вслепую
16+
Комедия
Свидание вслепую
4 декабря в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 1700 ₽
Час тишины
16+
Драма
Час тишины
9 ноября в 18:00 Рязанский театр драмы
от 450 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше