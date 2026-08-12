Выставка живописи и рисунка Гераса Геокчакяна в Царскосельской коллекции

В Большом зале Государственного музея «Царскосельская коллекция» открылась выставка, приуроченная к 110-летию со дня рождения ленинградского художника армянского происхождения Гераса Геокчакяна (1916–1999). Экспозиция включает его живопись и рисунки, созданные в уникальном стиле, который отражает богатство культурных традиций его родного города Гюмри.

Жизненный путь художника

Герас Геокчакян родился в Гюмри — городе, славящемся древнейшими культурными традициями. Его художественный дар начал развиваться именно здесь. В 1940 году, поступив в Институт им. И. Е. Репина, он был репрессирован и смог вернуться в Ленинград только в 1957 году, благодаря усилиям своей жены Веры Беловой. После реабилитации он снова поступил в институт, где закончил обучение по мастерской Андрея Мыльникова в одной группе со своим земляком Минасом Аветисяном.

Особенности экспозиции

На выставке представлены работы из собрания музея, характерные тем, что были созданы «в стол» — без оглядки на цензуру. Многие картины выполнены на небольших листах ДВП, однако их художественная ткань отражает богатство традиционного искусства Гюмри.

Темы и мотивы

Происхождение даровало Геокчакяну особую духовную тонкость. В глубине его живописи и графики можно проследить монументальность армянских храмов и каменных крестов — хачкаров, которые наделяют его работы мощной энергетикой и высоким художественным замыслом.

Выставка в камерных залах музея предлагает зрителям задуматься об их пространстве как о Доме, где каждого гостя ждет сердечность и глубина взгляда мудрого художника.